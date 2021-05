Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation - Un programme couronné de succès : plus de 20 000 personnes accompagnées dans leurs efforts de formation et de requalification

QUÉBEC, le 8 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a exprimé sa très grande satisfaction quant aux résultats obtenus avec le Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), pour lequel les demandes de participation ont pris fin le 30 avril dernier. L'objectif initial de permettre à 20 000 personnes sans emploi de suivre une formation a été dépassé.

Cette mesure ambitieuse, dotée d'un budget de 114,6 millions de dollars, a été mise sur pied pour accompagner le plus grand nombre possible de personnes sans emploi, notamment en raison de la pandémie, dans leur processus de requalification et de rehaussement de compétences.

Ainsi, à cette date, le PARAF a permis de soutenir 14 346 personnes qui ont complété une formation professionnelle ou qui sont en parcours de formation. Les femmes et les jeunes de moins de 35 ans représentent respectivement 48 % et 50 % des participants. Près de 40 % des participations l'ont été dans des secteurs prioritaires tels que la construction (18 %), la santé (14 %), les technologies de l'information (6 %) et les services de garde (2 %). Environ 6 000 autres personnes commenceront leur formation dans les prochains mois.

Citation :

« Pour plusieurs Québécois et Québécoises, la pandémie a amené son lot de défis mais aussi d'opportunités. Je suis extrêmement fier de constater que plus de 20 000 chômeurs ont saisi l'occasion d'augmenter leurs compétences dans leur domaine d'activité ou encore d'effectuer un changement de carrière grâce au PARAF. Le programme a même dépassé l'objectif que nous nous étions fixé. Fort de ce succès, je suis d'autant plus convaincu que la relance économique du Québec passe par la requalification et le rehaussement des compétences. Il faut impérativement développer une culture de formation continue dans nos entreprises. C'est ça notre grand défi ! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les agents d'aide à l'emploi rencontreront l'ensemble des personnes ayant déjà déposé une demande de services au cours des prochaines semaines. Les formations devront débuter avant le 31 décembre 2021.

Le PARAF a été lancé le 30 novembre 2020 dans la foulée du Forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, dont l'objectif était d'établir des consensus sur des solutions durables et adaptées aux besoins actuels et futurs du marché de l'emploi.

Les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus de renseignements sur les services publics d'emploi peuvent, en tout temps, joindre un agent d'aide à l'emploi du Ministère au bureau de Services Québec le plus près.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750;Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/