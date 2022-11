Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - La ministre Caroline Proulx annonce un investissement de plus de 1,5 M$ en soutien au projet Le vol de l'oiseau mécanique du Massif de Charlevoix

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 1 511 200 $ au Groupe Le Massif pour la réalisation de son projet intitulé Le vol de l'oiseau mécanique.

Le soutien accordé permettra au Massif de concevoir une expérience multimédia présentée en soirée, au cours des saisons estivale et automnale. Les visiteurs découvriront l'œuvre à partir d'une remontée mécanique offrant une vue à vol d'oiseau qui leur fera voir la nature autrement. L'installation d'équipements, d'éléments visuels ainsi que d'un dispositif d'éclairage et de sonorisation dans la montagne contribuera à la création d'un parcours immersif et sensoriel mettant en valeur les attributs naturels du Massif de Charlevoix.

C'est une priorité du gouvernement du Québec de soutenir les projets d'investissements à valeur ajoutée de nos entrepreneurs, afin de déployer une offre touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'international.

Citations :

« Pour se démarquer en tant que destination de calibre mondial, le Québec doit proposer une offre touristique innovante, en phase avec les attentes des voyageurs. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette vision et sont déterminées à participer au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, notre gouvernement soutient leurs ambitions et contribue à en faire de véritables vecteurs de croissance pour leur région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le vol de l'oiseau mécanique apportera une valeur ajoutée au Massif de Charlevoix, qui est déjà une excellente destination touristique. Les visiteurs du Massif auront droit à une expérience unique et cela va sans aucun doute en attirer davantage. Je me réjouis de voir que notre gouvernement soutient des projets aussi prometteurs que celui-ci. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Le vol de l'oiseau mécanique nous permettra de poursuivre notre objectif de diversifier la programmation familiale quatre saisons à la montagne pour consolider notre vision de développer un centre récréotouristique en nature de calibre international. »

Daniel Gauthier, président du conseil d'administration du Groupe Le Massif

Faits saillants :

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) du ministère du Tourisme.

Le projet consiste notamment :

à développer le concept de l'activité avec une équipe multidisciplinaire reconnue;



à acquérir les équipements, les accessoires et le matériel nécessaire à la production de l'activité;



à réaliser les installations et les aménagements requis en montagne pour la conception de l'expérience;



à effectuer des travaux de bonification sur la remontée mécanique afin de garantir la sécurité de la clientèle;



à accomplir des travaux d'aménagement et à assurer la signalisation sur le site.

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent leurs déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



augmenter l'adoption de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale par les entreprises.

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

Lien connexe :

Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

Youtube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488