Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Appui de 2 M$ pour soutenir le développement touristique des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 2 millions de dollars à l'entreprise Au pied des demoiselles pour la réalisation de son projet de rénovation de l'ancienne école de Havre-Aubert et d'aménagement du site environnant.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme, permettra notamment à l'entreprise de réhabiliter le bâtiment en y incluant des lofts, des appartements et un espace de restauration rapide et santé ainsi que d'intégrer au site des minimaisons et des terrains pour des véhicules récréatifs. Des vélos conventionnels et électriques seront également offerts en location. Grâce à ce projet, 30 unités d'hébergement s'ajouteront à l'offre de Havre-Aubert. Celui-ci contribuera aussi à prolonger la saison touristique et à favoriser le tourisme lent et durable.

Soutenir les projets d'investissement à valeur ajoutée des entrepreneurs constitue une priorité du gouvernement du Québec. L'objectif : proposer une offre touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie québécoise à l'international.

« Plus que jamais, le Québec doit se démarquer et proposer une offre touristique innovante, en phase avec les attentes des voyageurs, afin de consolider sa position comme destination de calibre mondial. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette vision et sont déterminées à contribuer au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, notre gouvernement entend soutenir leurs ambitions et faire en sorte qu'elles deviennent de véritables vecteurs de croissance pour leur région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La rénovation de l'ancienne école contribue à une revitalisation nécessaire du cœur de Havre-Aubert, village qui m'a vu grandir. De plus, l'initiative répond à un besoin criant d'augmenter l'offre en matière d'hébergement touristique et de restauration aux Îles-de-la-Madeleine. Nous sommes fiers d'y prendre part grâce à cet important appui du ministère du Tourisme, première pierre à l'édifice. Cette initiative s'inscrit dans un projet plus vaste, soit Au pied des demoiselles, un espace touristique et culturel en devenir auquel le Cirque Éloize participe également. Il s'agit d'un projet à échelle humaine, réalisé dans le respect d'une région nécessitant une approche touristique particulière et respectueuse de la communauté et des citoyens. »

Jeannot Painchaud, président de l'entreprise Au pied des Demoiselles et président et chef de la création du Cirque Éloize

Plus précisément, le projet consiste :

à rénover l'ancienne école de Havre-Aubert en lui donnant une nouvelle vocation par le biais de lofts et d'appartements offerts à l'année ainsi que d'un espace de restauration santé mettant en valeur les produits locaux;

Les objectifs du PARIT sont les suivants :

soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



hausser l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.





L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

