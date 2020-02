Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) - Des services améliorés pour une intégration réussie des personnes immigrantes

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration a apporté des bonifications à son programme de financement visant la réussite de l'intégration des personnes immigrantes, ce qui a donné lieu au nouveau Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) lancé aujourd'hui. Le PASI s'inscrit dans la continuité des mesures annoncées par le ministre Simon Jolin-Barrette en 2019, en particulier dans la mise en œuvre du Parcours d'accompagnement personnalisé des personnes immigrantes.

Le lancement du PASI donne suite à l'engagement pris par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) auprès de la vérificatrice générale du Québec de revoir ses programmes dans le but de mieux tenir compte des besoins personnalisés et évolutifs des personnes immigrantes dans leurs processus d'installation, d'intégration et de participation à la vie collective. De plus, le Parcours d'accompagnement personnalisé permettra au Ministère de colliger l'information nécessaire à l'évaluation et à l'amélioration continue de ses programmes et de ses services.

Le PASI s'adresse aux organismes communautaires qui offrent des services d'accueil et d'intégration aux personnes immigrantes. Il comporte cinq volets :

Volet 1 : Services de soutien au Parcours d'accompagnement personnalisé;

Volet 2 : Services de soutien à la pleine participation;

Volet 3 : Accueil et installation des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières prises en charge par l'État;

Volet 4 : Services de soutien aux personnes ayant demandé l'asile;

Volet 5 : Soutien à l'innovation pour améliorer les services offerts aux personnes immigrantes dans le cadre du programme.

Pour répondre aux exigences du nouveau programme, le contenu de la session Objectif Intégration, offerte aux personnes immigrantes, a été également bonifié. Cette dernière porte sur les codes culturels en emploi, sur le cadre légal dans le monde du travail ainsi que sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Cette session permet donc aux personnes participantes d'obtenir l'attestation d'apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, exigée depuis le 1er janvier 2020 aux personnes qui présentent une demande de sélection permanente dans le cadre de l'un des programmes d'immigration économique du Québec.

Le MIFI dispose d'un budget totalisant 50,1 M$ pour le financement du PASI dans le cadre de l'exercice financier 2019-2020.

Citations :

« Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration traduit bien la vision et les efforts que nous avons investis pour mieux accueillir et mieux intégrer les personnes immigrantes au Québec. Un des services clés du programme est le Parcours d'accompagnement personnalisé qui est offert dans toutes les régions du Québec et qui permet de mieux cibler les besoins des personnes immigrantes. Grâce au Parcours, les personnes immigrantes sont désormais accompagnées, soutenues et orientées vers les services appropriés durant tout leur processus d'intégration au marché de l'emploi ainsi qu'à la société québécoise. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la Langue française

