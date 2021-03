Programme d'accessibilité des établissements touristiques - Une aide rehaussée pour encourager la réalisation de projets d'accessibilité aux établissements touristiques

QUÉBEC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer une modification au Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET), qui permettra dorénavant aux organisations d'obtenir une subvention pouvant atteindre 100 000 $ pour réaliser leurs projets. Auparavant, le montant maximal de la subvention était établi à 50 000 $.

C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la présidente de Kéroul, l'organisme responsable de la gestion du PAET, Mme Isabelle Ducharme.

Le PAET soutient les entreprises touristiques qui souhaitent mettre à niveau ou améliorer leurs infrastructures afin d'obtenir la cote Accessible, décernée par Kéroul, ou de bonifier leur offre déjà accessible. Avec le nouveau seuil maximal de subvention, le programme s'adaptera notamment mieux aux besoins des entreprises de plus grande taille, pour lesquelles les coûts des travaux liés à l'accessibilité peuvent être plus élevés.

Citations :

« Je suis heureuse que votre gouvernement appuie les efforts déployés par l'industrie touristique pour accueillir les clientèles ayant des capacités physiques restreintes. En rehaussant le plafond d'aide du PAET, nous nous assurons que nos entreprises touristiques sont encore mieux accompagnées dans la réalisation de leurs projets d'accessibilité, qu'il s'agisse du parcours du visiteur pour un attrait ou bien de création de chambres accessibles. En poursuivant les travaux de développement de notre offre touristique accessible, nous nous préparons, au Québec, à une reprise d'un tourisme toujours plus attrayant, durable et inclusif. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous sommes ravis d'avoir la confirmation de cette bonification pour donner suite aux nombreux commentaires reçus de la part des acteurs et des entrepreneurs de l'industrie. Nous constatons que la maturité du programme est en voie d'être atteinte et en ce sens, nous sommes enchantés que le Ministère ait entendu et surtout répondu à notre appel de bonifier ce programme qui est cher à notre communauté. Comme mentionné par la ministre lors de son allocution du 25 février dernier, cette démarche s'inscrit résolument dans une orientation de développement responsable et durable. Dans cette perspective, inclure l'accessibilité est essentiel et cette annonce vient le confirmer. »

Isabelle Ducharme, présidente de l'organisme Kéroul

Faits saillants :

Le PAET dispose d'une enveloppe financière de 5 millions de dollars. Il prendra fin le 31 mars 2022 ou à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire.

Un établissement ayant souscrit au programme lorsque l'aide maximale était de 20 000 $ ou de 50 000 $ pourra soumettre une nouvelle demande, soit pour la révision de l'aide accordée, soit pour le dépôt d'un nouveau projet.

L'aide financière maximale peut atteindre 80 % des dépenses admissibles (90 % dans le cas des organismes, des communautés et des nations autochtones reconnus par l'Assemblée nationale du Québec ainsi que des projets réalisés sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine), jusqu'à concurrence de 100 000 $ par projet.

Une fois obtenue, la cote Accessible sera ajoutée à la banque d'informations touristiques BonjourQuébec.com et au site de Kéroul .

Le PAET est géré et administré par Kéroul, interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme en matière de tourisme accessible.

Soulignons que le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025, lancé le 25 février 2021 par la ministre du Tourisme, prévoit également des mesures visant à diversifier l'offre touristique accessible aux personnes à mobilité réduite.

