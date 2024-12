Programme d'accès aérien aux régions : Une formule améliorée, mais incomplète, estime la FCCQ

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) salue certains ajustements au Programme d'accès aérien aux régions (PAAR) par la vice-première ministre, Geneviève Guilbault. Toutefois, les mesures annoncées aujourd'hui ne vont pas assez loin pour permettre aux entreprises du secteur aérien de maintenir une offre compétitive en région. Le transport aérien est un levier de développement économique régional incontournable.

Les modifications annoncées, telles que l'ouverture du programme à toutes les liaisons intrarégionales et interrégionales, l'accès aux tarifs réduits pour les OBNL et la possibilité d'acheter des billets jusqu'à six mois à l'avance répondent à des demandes de longues dates de la FCCQ. En revanche, les mesures annoncées n'inciteront pas davantage de gens, notamment la communauté d'affaires, à utiliser ce mode de transport.

« Permettre aux entrepreneurs d'accéder au PAAR stimulerait les déplacements d'affaires, ferait rayonner nos entreprises et faciliterait les déplacements dans toutes les régions du Québec. Si le gouvernement veut renforcer le développement économique régional, il doit faciliter l'accès aux régions notamment par l'entremise du transport aérien régional, » affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Par ailleurs, le remplacement du billet à 500 $ par des rabais de 50 % à 85 % soulève des préoccupations. Bien que ce nouveau format pourrait profiter aux régions éloignées, la FCCQ craint que ces changements rendent certaines destinations plus coûteuses, ce qui pourrait décourager les utilisateurs. Si plusieurs tarifs venaient à dépasser le prix fixe de 500 $, il sera difficile de redonner un élan au programme et de facto, au transport aérien régional.

Il est également important de mentionner que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour permettre aux transporteurs de maintenir des prix compétitifs. Les nouveaux frais imputés à ces derniers pour chaque traitement de plainte gérée par l'Office des transports du Canada (OTC) en est l'exemple le plus récent. Ce type de coût cumulatif met des bâtons dans les roues des transporteurs pour revoir à la baisse leurs tarifs et ultimement, ce sont les voyageurs qui en paieront le prix.

Une stratégie globale attendue

La FCCQ a publié un mémoire la semaine dernière en marge du dépôt de la prochaine Stratégie gouvernementale pour l'aviation du Québec, attendue par l'industrie aérienne depuis longtemps. Le secteur fait face à plusieurs défis connexes comme la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la pénurie de main-d'œuvre, pour ne nommer que ceux-ci.

« Les décisions relatives à cet enjeu devraient toujours prioriser un objectif, soit d'obtenir des billets à des prix compétitifs, et ce, sans compromettre la rentabilité des transporteurs et la fréquence des liaisons. Plus il y aura de passagers dans les appareils sur une base régulière, plus le transport aérien régional contribuera à la croissance du Québec et de ses régions », a conclu Véronique Proulx.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son regroupement de 120 chambres de commerce et près de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

