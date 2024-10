Programme ClimatSol-Plus - Plus de 400 000 $ à la Municipalité de Magog pour la décontamination d'un terrain de son centre-ville

MAGOG, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 439 728 $ à la Municipalité de Magog pour la décontamination et la réhabilitation du stationnement de l'Hôtel Union, un établissement touristique centenaire à Magog.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité), M. Gilles Bélanger, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

L'objectif est de donner une seconde vie à des terrains contaminés et de faciliter la décontamination des terrains possédant un potentiel de développement économique, comme c'est le cas du stationnement de l'Hôtel Union.

Citations :

« Le soutien aux projets de réhabilitation de terrains contaminés constitue un important levier de développement durable et économique pour nos municipalités. En plus de réduire les risques pour la santé humaine et pour l'environnement, le traitement des sols permet de revitaliser des secteurs clés et d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Je suis fier de l'appui qu'offre le programme ClimatSol-Plus à des initiatives aussi visionnaires et porteuses de leadership que celle de la Municipalité de Magog. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La décontamination de ce terrain stratégique, situé en plein cœur du centre-ville, marque une étape cruciale pour la Municipalité. Cette intervention contribuera non seulement à dynamiser l'activité touristique de Magog, mais aussi à renforcer l'attractivité économique de la ville et la fierté locale. C'est un exemple de réussite qui allie préservation du patrimoine, respect de l'environnement et promotion du développement durable. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances, volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité

Faits saillants :

Les projets soumis dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus doivent notamment contribuer à la démarche locale de développement durable et à l'atteinte des objectifs suivants : Réhabiliter des terrains contaminés ayant un fort potentiel de développement économique; Créer des conditions favorables à la densification de la population dans les territoires situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; Favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols.

Le terrain est situé sur le lot 3 143 456, situé au 259, rue Principale Ouest, à Magog .

Lien connexe :

Renseignements supplémentaires sur le programme ClimatSol-Plus.

