Programme Bioénergies - Réduction de 249 tonnes de GES pour l'entreprise La ferme de l'Éclatière inc.

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise La ferme de l'Éclatière inc., située à Saint-André-d'Argenteuil, pourra remplacer le propane par la bioénergie pour le séchage du grain à la ferme. L'entreprise réduira ainsi ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation de combustibles fossiles. Concrètement, ce projet permettra une réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 249 tonnes d'équivalent CO 2 , ce qui représente 73 voitures à essence de moins sur les routes.

C'est ce que l'adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Cette initiative appuyée financièrement à hauteur de 311 972 dollars s'inscrit dans une série de mesures appliquées par le gouvernement et découlant du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030. Celles-ci visent à accélérer la transition climatique et la décarbonation du secteur industriel québécois.

Citations :

« L'implication des entreprises québécoises dans la décarbonation du Québec est essentielle pour lutter contre les changements climatiques. C'est avec des projets comme celui de La ferme de l'Éclatière inc., que nous transformons durablement notre économie et que nous nous rapprochons plus rapidement de nos objectifs climatiques, dont la carboneutralité d'ici 2050. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce est le résultat d'un réel engagement de notre gouvernement à soutenir les entreprises québécoises dans leur volonté de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Je suis fière de voir des entreprises de ma région s'impliquer dans la transition énergétique du Québec. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité) et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Les bioénergies sont des énergies renouvelables produites à partir de matière organique, aussi appelée biomasse. Sous forme liquide, solide ou gazeuse, les bioénergies peuvent remplacer avantageusement les énergies fossiles.

La ferme de l'Éclatière inc. remplacera l'unité de chauffage de son séchoir à grain au propane par un système à la biomasse forestière résiduelle.

La biomasse forestière résiduelle est constituée des résidus de bois non utilisés. Utilisés comme combustibles, ces résidus sont brûlés dans une chaudière spécialisée afin de produire de la chaleur et de l'énergie.

L'aide financière provient du programme Bioénergies, volet implantation, et est issue du Plan pour une économie verte 2030.

Le programme Bioénergies a pour but de réduire les émissions de GES et la consommation des combustibles fossiles par le financement de projets de conversion énergétique à la bioénergie.

Le programme Bioénergies est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des combustibles fossiles et qui s'engagent à réduire de façon mesurable et durable leur consommation par l'implantation de mesures de conversion à une bioénergie.

Liens connexes :

Renseignements supplémentaires sur le programme Bioénergies.

Renseignements supplémentaires sur le Plan pour une économie verte 2030.

Sources : Mélina Jalbert Directrice des communications Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Catherine Lapointe Directrice Bureau de la députée d'Argenteuil Tél. : 450 562-0785 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la

Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs