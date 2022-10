Programme allocation-logement - Jusqu'à 170 $ par mois pour les ménages vulnérables

QUÉBEC, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec rappelle que depuis le 1er octobre dernier, les ménages dans le besoin peuvent recevoir une allocation-logement pouvant aller jusqu'à 170 $ par mois grâce à une bonification importante du programme Allocation-logement (PAL).

Cette bonification permet de mieux soutenir les familles et les personnes de 50 ans ou plus qui consacrent une part très importante de leur budget au paiement de leur loyer, qu'elles soient locataires, propriétaires ou chambreuses. Selon les nouvelles modalités, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les ménages peuvent désormais recevoir 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois en fonction de leur composition et du pourcentage de revenu qu'ils consacrent au paiement de leur loyer. Les conditions d'admissibilité du programme ont aussi été modifiées de manière à ce que plus de ménages puissent en bénéficier, soit par les bonifications suivantes :

les revenus admissibles sont plus élevés;

les montants minimaux et maximaux pour le loyer ont été abolis;

l'aide financière est rétroactive au 1 er octobre 2022;

octobre 2022; les conditions d'admissibilité ont été harmonisées pour toutes les catégories de personnes, incluant les demandeurs d'asile.

Pour faire une demande d'aide au PAL, les citoyens doivent communiquer avec Revenu Québec, administratrice du programme :

Par téléphone :

Montréal : 514 940-1481

Québec : 418 266-1016

Sans frais : 1 855 291-6467 (option 2, puis option 2)



Par le Web

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services à la population. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Société d'habitation du Québec

Renseignements: Source : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 32032, [email protected]