Programme actions concertées pour le maintien en emploi - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 119 000 $ pour la formation et le maintien en emploi des travailleuses et travailleurs du secteur touristique aux Îles-de-la-Madeleine

CAP-AUX-MEULES, QC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 119 168 $ à l'Association touristique régionale des Îles-de-la-Madeleine pour la formation et le maintien en emploi des travailleuses et travailleurs du secteur touristique de l'archipel. Ce soutien est financé par le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), développé en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).

Dans le cadre du volet Promoteurs collectifs du PACME, 50 personnes provenant de 30 entreprises participent à des formations en ligne en vue de renforcer leur capacité à offrir une interaction de qualité avec leur clientèle touristique. Les activités portent sur l'accueil ainsi que sur la connaissance générale de l'offre touristique.

Par ailleurs, dans le cadre du volet régional, une formation d'une durée de 60 heures est offerte aux employés du secteur touristique. Ces activités portent sur les mesures sanitaires en lien avec la pandémie, en vue d'intégrer ces concepts dans leur travail quotidien. L'apprentissage de nouvelles tâches leur permettra ainsi d'assurer leur emploi à long terme.

« Dès le début de la crise sanitaire, notre gouvernement a agi promptement en mettant en place des programmes de soutien pour les travailleurs et les entreprises affectés par la pandémie. Le PACME, aux Îles-de-la-Madeleine, permet aujourd'hui de rehausser le service offert par les entreprises à leur clientèle, de promouvoir l'industrie touristique et, surtout, de favoriser la polyvalence et la mobilité des participants pour leur assurer un emploi à long terme. Je suis très content du succès de ce programme, doté d'une enveloppe de 150 M$, qui a bénéficié à près de 55 000 entreprises et à environ 260 000 personnes. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le tourisme représente une part importante de l'économie des Îles-de-la-Madeleine. Cette année, la haute saison a été bouleversée par la crise sanitaire. Je suis fière que votre gouvernement ait mis en place des programmes de soutien en cette période extraordinaire pour aider durablement les acteurs de l'industrie touristique de l'archipel. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les entreprises et les employés du secteur touristique ont toujours été reconnus pour leur engagement à offrir un service hors pair aux visiteurs, aux Îles-de-la-Madeleine comme partout au Québec. Le contexte actuel fait en sorte qu'ils doivent rapidement intégrer de nouvelles pratiques pour mener à bien leurs activités, et ce, tout en maintenant le niveau d'excellence qui fait la réputation de notre destination. Je me réjouis du soutien annoncé aujourd'hui, qui bénéficiera aux travailleurs de l'industrie touristique des Îles-de-la-Madeleine et, ultimement, au dynamisme économique de toute la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Lancé le 6 avril dernier en collaboration avec la CPMT, le PACME représentait un investissement initial de 100 M$ pour soutenir les projets de formation soumis par les employeurs et les promoteurs collectifs.

Le PACME a permis, notamment, d'organiser les pratiques sanitaires que requiert la situation actuelle dans les milieux de travail.

La demande a tellement été forte que le montant du Programme a été bonifié le 15 mai 2020, faisant passer l'enveloppe budgétaire totale de 100 M$ à 150 M$.

En tout, près de 55 000 entreprises et environ 260 000 personnes en emploi ont bénéficié de ce programme, en date de la fin de son application.

Le soutien en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

La CPMT correspond à un lieu de concertation national réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Afin d'aider le secteur du tourisme à traverser la crise, à préparer la relance de ses activités et à générer des retombées économiques dans toutes les régions du Québec, le ministère du Tourisme a lancé en juin dernier son Plan de relance touristique, qui représente des investissements de 753 M$.

