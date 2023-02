En bref

MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Remplie de promesses et de découvertes, la semaine de relâche est souvent l'occasion pour plusieurs familles de se retrouver et profiter d'une variété d'activités. Comme à l'habitude, le Vieux-Port de Montréal sera une destination prisée pour beaucoup de gens, et avec raison! Que ce soit pour des excursions en plein air, une sortie culturelle ou un moment de détente, la diversité d'activités saura assurément plaire aux petits comme aux plus grands.

La Patinoire du Vieux-Port reste ouverte jusqu'au 5 mars, c'est la dernière chance de profiter d'une session de patin dans un décor magique, au pied de la Grande roue de Montréal et aux abords du fleuve Saint-Laurent. En soirée, les 3 et 4 mars, les visiteurs pourront profiter respectivement d'une performance de DJ sur glace (Lady Oracle) et d'un spectacle de musique live (Duo Urbeat).

Sur la thématique des choses tirant à leur fin, la populaire exposition Dinosaures autour du monde, qui a permis au Centre des sciences de Montréal de battre des records d'achalandage, se termine le 12 mars prochain! Si ce n'est déjà fait, la relâche est l'occasion parfaite de venir vivre cette exposition immersive et les autres expositions de l'institution mettant en lumière la science et les technologies. Vu la popularité de l'exposition, il est recommandé de réserver ses billets en ligne au centredesciencesdemontreal.com.

Pour vivre une escapade singulière, le Bota Bota propose son activité Escale des Pirates. De 9 h à 13 h, les jeunes âgés de 12 à 17 ans, accompagnés d'un adulte, sont les bienvenus pour une matinée ludique toute en détente. Au programme : la découverte du circuit d'eaux et des trois étapes du chaud-froid-détente (28 février au 4 mars et 7 mars).

Pour les visiteurs à la recherche d'adrénaline, à partir du 4 mars, la tyrolienne du Vieux-Port sera accessible toutes les fins de semaine (samedi et dimanche) de 11 h à 18 h. Les visiteurs qui mentionneront la phrase « promotion de début de saison » pourront même bénéficier d'un tarif spécial à l'occasion de la relâche!

Nous sommes convaincus que la semaine de relâche au Vieux-Port de Montréal sera un moment inoubliable pour toute la famille. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre pour des activités amusantes et mémorables!

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, Sleeman, TELUS et Rythme 105.7. www.vieuxportdemontreal.com

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal

