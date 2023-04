MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de déployer cinq nouvelles installations artistiques, expériences sensorielles et activités ludiques au centre-ville de Montréal. Propulsées dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville » et soutenues par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, elles visent à renforcer l'attractivité du centre-ville comme lieu de travail et de rencontres d'affaires.

Depuis mars 2021, la Chambre met en œuvre des actions concrètes pour rehausser l'achalandage au centre-ville et mobiliser les parties prenantes qui contribuent à sa vitalité. C'est dans cet esprit que cinq nouveaux projets de la programmation ré·CRÉATIONMTL sont aménagés dans des espaces privés et semi-privés de cette zone. Ils invitent collègues, amis et partenaires à se retrouver et à se divertir le temps d'une pause dans leur journée de travail. Ces nouveautés s'ajoutent à neuf projets dévoilés précédemment, incluant l'œuvre multimédia DANS LE FLEUVE et deux installations permanentes : l'Anneau, situé à l'entrée de l'Esplanade PVM, à Place Ville Marie, ainsi que la murale Générations glorieuses, à l'extérieur du Centre Bell.

« Le centre-ville de la métropole est un véritable terrain de jeu pour les adeptes de culture, d'arts, de gastronomie et d'architecture. La vitalisation du secteur dépend de ces industries qui suscitent notre fierté. C'est dans cette optique que nous souhaitons créer de nouvelles synergies entre les arts et les affaires afin de proposer des projets innovateurs et originaux aux travailleurs et aux visiteurs. Je souligne l'implication du secteur privé, qui a ouvert ses espaces aux installations des entreprises créatives et des artistes d'ici, au bénéfice de toute la population », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les installations présentées, à la croisée de l'art et des technologies, témoignent de l'aspect unique de la créativité et de l'innovation montréalaises. J'invite la population québécoise et les visiteurs de partout à profiter de ces installations, qui contribuent à l'attrait du centre-ville comme milieu de vie, de travail et de divertissement », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Ces projets nous offrent l'occasion de faire découvrir l'originalité et le talent de nos artistes, tout en mettant en lumière le savoir-faire technologique québécois. Ils feront assurément de notre centre-ville un espace encore plus attrayant et interactif », a ajouté Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Les projets ré·CRÉATIONMTL - Programmation 2023

Nom du projet Nom du déposant Emplacement Date d'ouverture La MUe de la Place Dupuis MU Place Dupuis Dès mai 2023 (installation permanente) Les fleurs sont partout : le jardin du centre-ville Les Productions LNDMRK Inc. 770, rue Sherbrooke Ouest (à l'angle des rues Sherbrooke Ouest et McGill College) Printemps 2023 (installation permanente) Miroir Miroir Moment Factory Place Bonaventure Du 4 avril au 16 juin 2023 Prémonitions Agence MASSIVart inc., Sid Lee architecture, Nouveau Centre par Ivanhoé Cambridge, Nicolas Grenier et Jasmine Wang Galerie PVM à Place Ville Marie Du 27 avril au 16 septembre 2023 Stations d'été Aire commune Esplanade PVM à Place Ville Marie et autre endroit à venir Du 28 mars au 30 septembre 2023 Dévoilé précédemment - DANS LE FLEUVE Jobel Art pour la Terre et Rodeo FX 1250, boulevard René-Lévesque (corridor entre la station de métro Bonaventure et l'immeuble) Du 16 février au 14 août 2023

La programmation complète et plus d'informations sur les 14 projets créatifs de ré·CRÉATIONMTL sont disponibles sur le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

