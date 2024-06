Programmation culturelle estivale - Plongez dans l'été 2024 avec la nouvelle programmation du Théâtre de Verdure

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse de dévoiler la programmation 2024 du Théâtre de Verdure, qui prendra forme dès le 26 juin, au cœur du parc La Fontaine. Lieu adoré des Montréalaises et des Montréalais, le Théâtre de Verdure propose des performances d'artistes de différents horizons culturels et de disciplines artistiques variées qui sauront plaire à toutes et à tous. Plus de 33 spectacles de musique, danse, théâtre et cirque ainsi que des films offerts gratuitement feront vibrer ce théâtre extérieur fraîchement remis à neuf!

Théâtre de Verdure (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Comme à chaque été, les Montréalaises et les Montréalais n'auront pas besoin de se procurer de billets à l'avance ; ce sera premier arrivé, premier servi! Il est toutefois recommandé d'arriver à l'avance pour s'assurer d'avoir une place. Une réservation sera requise pour les spectacles d'ouverture et de clôture de la saison en raison de l'achalandage accru. Il sera possible de réserver deux semaines avant chaque événement.

Découvrez la programmation complète du Théâtre de Verdure en ligne !

Un aperçu des temps forts de la programmation 2024

Spectacle d'ouverture en collaboration avec les concerts Campbell

Le tour du bloc de Michel Rivard | Musique

Mercredi 26 juin à 20 h 30 (réservation obligatoire)

Avec le spectacle Le tour du bloc, Michel Rivard célèbre 50 ans de carrière et interprétera 15 de ses chansons les plus marquantes. Récipiendaire du Félix « Spectacle de l'année » au Gala de l'ADISQ 2023, ce spectacle prend la forme d'une promenade imaginaire, poétique et souriante. L'auteur-compositeur-interprète sera entourée de 12 musiciens et choristes pour l'occasion.

Danse

Les 3 et 17 juillet, ainsi que les 7, 24 et 29 août.

Étant la seule scène montréalaise pouvant accueillir des spectacles de danse d'envergure en extérieur, le Théâtre de Verdure vous propose cinq spectacles cet été, avec certains des meilleurs chorégraphes et danseurs de Montréal, tels que Rubberband, Anne Plamondon, Catherine Gaudet, Grand Poney et 100 lux. Il s'agit d'une chance exceptionnelle pour les Montréalaises et les Montréalais de découvrir ces spectacles gratuits dans un cadre exceptionnel.

Cirque

Le projet LORCA | mercredi 10 juillet à 21 h

Edgar Zendejas s'inspire de l'art, de la vie et de l'œuvre de Federico García Lorca et les transpose aux univers contemporains de la danse et du cirque. Il explore et évoque Lorca à travers un langage fort et singulier, mettant en lumière un paysage créatif renouvelé.

Éclipse | mercredi 21 août à 20 h 30

Fidèle à ses prestations colorées, Mamselle Ruiz nous offre un spectacle habité par une équipe de musiciens chevronnés, de danseurs de salsa acrobatique de renommée internationale et d'artistes de cirque à couper le souffle.

Théâtre

La LNI s'attaque aux classiques | mercredi 24 juillet à 21 h

Comment improviser à la manière de Michel Tremblay? Les artistes du Théâtre de la LNI parviendront-ils à créer en direct une œuvre qui vous donnera l'impression de découvrir la pièce perdue et retrouvée de l'illustre dramaturge?

Musique

Les divas d'Afrique | vendredi 5 juillet à 20 h 30

En partenariat avec le Festival mondial de musique des femmes d'ici et d'ailleurs, les œuvres de trois artistes exceptionnelles d'Afrique de l'Ouest seront présentées pour une première fois à Montréal. Maria Siga (Sénégal), Vivi Makado (Côte d'Ivoire) et Virginie Dembélé (Mali) sont des voix envoûtantes capables de vous faire voyager l'instant d'une soirée, sur des sonorités d'Afrobeat, de jazz, de blues et d'Afro fusion.

Rythmes d'été | vendredi 12 juillet à 20 h 30

L'Orchestre Métropolitain et la charismatique cheffe Naomi Woo vous invitent à un concert estival des plus animés. La musique nous y fait voyager et danser à travers le monde et les époques, sur des rythmes toujours plus enlevants !

Glimpse | vendredi 16 août à 20 h 30

Le trompettiste Rémi Cormier se démarque sur la scène du jazz autant au Québec qu'à l'international : il est maintenant considéré comme l'un des trompettistes les plus talentueux de sa génération. Également compositeur, il apporte un vent de nouveauté et de modernité en fusionnant les genres et les cultures, nous rappelant, entre autres, la musique de Tigran Hamsyan ou d'Avishai Cohen.

Cinéma

Cet été, les films, documentaires et courts-métrages seront tous présentés avec des partenaires de diffusion, tels que Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), CINEMANIA, Festival International du Film sur l'Art (FIFA), Groupe Intervention Vidéo (GIV) et Plein(s) écran(s). Cela permettra de présenter de talentueux réalisateur québécois et internationaux et d'offrir un contenu varié et de grande qualité.

Nouveauté 2024 : spectacles pour les plus petits

À la demande générale, deux spectacles dédiés à la famille, les Petites Tounes et Bon débarras, ainsi que le spectacle de la Fanfare Pourpour, seront présentés à 19h, le 28 juin, 3 août et 14 août, pour faire vivre l'expérience du Théâtre de Verdure aux plus petits.

« Le Théâtre de Verdure propose cette année encore une grande diversité de spectacles accessibles sans frais, pour une expérience culturelle inoubliable. La riche programmation 2024 témoigne de notre volonté à rendre accessibles les arts vivants au plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais et de leur permettre de découvrir des œuvres variées. Nous sommes particulièrement fiers de ce théâtre extérieur, fraîchement remis à neuf, en plein cœur du parc La Fontaine, qui constitue un lieu de rencontre exceptionnel pour les citoyennes et les citoyens, les artistes, ainsi que les touristes de passage à Montréal. J'invite la population à en profiter en grand nombre, dès le 26 juin », a déclaré la responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]