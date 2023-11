JAKARTA, Indonésie, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Progesys, une société de gestion de projets multidisciplinaires, est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de son bureau à Jakarta, Indonésie. Cette expansion marque une étape importante dans l'engagement de Progesys en Asie du Sud-Est, lui permettant ainsi de mieux servir sa clientèle croissante dans la région.

Un marché en forte croissance

L'Indonésie n'a cessé de séduire le public mondial grâce à sa croissance impressionnante dans plusieurs secteurs. De la croissance rapide du pays après la pandémie à son développement tenace des infrastructures et de l'industrie, l'Indonésie s'est positionnée comme un marché clé pour de nombreuses entreprises dans le monde. Cette tendance prometteuse motive de nombreuses organisations comme Progesys, qui opère en Indonésie depuis 2012, à renforcer son positionnement dans ce secteur en plein essor. L'inauguration du nouveau bureau a été soulignée le 7 novembre dernier à Jakarta en présence d'alliés clés du Québec et du Canada.

Des représentants de l'Ambassade du Canada, Mark Strasser, délégué commercial principal; Francis Despatis, deuxième secrétaire (commercial) et délégué commercial; et Melani Ismael, déléguée commerciale. En outre, l'événement a également réuni Guillermo Martin Moyano, directeur des affaires économiques, Délégation du Québec à Singapour, qui représentait le président d'Investissement Québec International, Hubert Bolduc. Marie-Élaine Jacome, conseillère spécialisée, Métaux, Mines et Forêts, Exportations chez Investissement Québec International, était également présent à cet événement d'inauguration du bureau, soutenant l'expansion de Progesys.

« L'Indonésie est sur une trajectoire de croissance impressionnante et chez Progesys, nous croyons en notre expertise pour y contribuer », a déclaré Riad Faour, président-directeur général, Progesys, à l'occasion de l'inauguration. « Nous croyons en la valeur ajoutée de nos clients, de leurs projets et des communautés impliquées. Nous sommes impatients d'aider les propriétaires de projets indonésiens à mener à bien leurs projets et à atteindre leurs objectifs commerciaux ».

« Transformer la vision du client en une réussite concrète est au cœur de notre mission. Plus important encore, nous nous engageons à créer un avenir meilleur en partageant notre savoir-faire en matière de réalisation de projets respectueux de l'environnement et durables » a déclaré Rami Faour, vice-président - Développement des affaires, Progesys.

Une entreprise prospère

Établie au Canada depuis 2003, Progesys est devenue une entreprise solide avec des bureaux dans sept pays. Ayant géré et mis en service des centaines d'installations à travers le monde, Progesys assure l'opérabilité en termes de performance, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des informations. Progesys est réputée pour son expertise en gestion et sa capacité à faciliter la transition vers les opérations, et se dévoue à la concrétisation de projets industriels et d'infrastructures à l'échelle internationale.

Dans ses propos, Mark Strasser, délégué commercial principal, ambassade du Canada a déclaré : « Nous félicitons Progesys pour son dévouement à développer ses opérations en Indonésie, son acharnement à rechercher des opportunités commerciales et ses efforts exceptionnels pour comprendre la culture indonésienne et la manière dont les affaires sont menées. »

Faisant également preuve de soutien, Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International, a noté : « Les facteurs ESG sont essentiels pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes, car ils contribuent à la durabilité du secteur, ainsi qu'à l'atténuation des risques associés. Ainsi, Investissement Québec International est fier de soutenir une entreprise comme Progesys dans sa croissance et sa diversification. »

Sean Emmond, représentant en chef - Indonésie, Exportation et développement Canada, a également exprimé son soutien dans son discours de bienvenue : « L'ouverture du bureau de Progesys en Indonésie marque une étape importante dans l'expansion internationale de la société. EDC salue la présence croissante des exportateurs et des investisseurs canadiens comme Progesys sur ce marché dynamique et en croissance rapide. EDC se réjouit de travailler en étroite collaboration avec Progesys alors que la société cherche à développer ses activités ici. L'inauguration des bureaux a été célébrée par une cérémonie d'inauguration, qui a ensuite été suivie d'une visite des bureaux pour tous les participants et les médias. »

À propos de Progesys

Progesys est une société de gestion de projets dont l'objectif est d'aider les projets à atteindre leur plein potentiel. Nous aidons les porteurs de projets à atteindre leurs objectifs grâce à l'excellence dans la gestion de projet et à une transition optimale vers les opérations. Fondée en 2003, l'entreprise offre des services en gestion de projet, gestion d'ingénierie, gestion de construction, préparation opérationnelle, mise en service, mise en œuvre de pratiques ESG, programmation industrielle et Industrie 4.0. Progesys offre son expertise à une gamme de marchés et de secteurs internationaux, depuis ses origines dans l'industrie de l'aluminium jusqu'à l'énergie, les hydrocarbures, les mines et métaux, les infrastructures, les transports et plus encore. Basée au Canada et possédant des bureaux régionaux aux États-Unis, au Brésil, aux Émirats arabes unis, à Oman, en Malaisie et en Indonésie, Progesys a réalisé des projets d'investissement dans plus de 50 pays. L'équipe Progesys est composée de personnes brillantes, diversifiées et passionnées qui partagent des valeurs communes : donner l'exemple, être ouvert d'esprit, valoriser la vie et les ressources et respecter les principes moraux et éthiques. Pour plus d'informations, visitez Progesys.ca ou suivre Progesys Inc. sur LinkedIn.

SOURCE Progesys

Renseignements: Contact médias : Gabrielle Sorensen, Coordonnatrice des communications et des médias sociaux, [email protected]