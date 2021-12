Des vols directs au départ de l'aéroport Billy Bishop de Toronto seront assurés deux fois par semaine, les mercredis et samedis, avec des correspondances à partir de divers sites de Porter. Les billets sont maintenant en vente sur www.flyporter.com .

Avec ses hôtels au bord de l'océan et ses plages de sable blanc longeant la côte atlantique, Myrtle Beach compte également plus de 100 terrains de golf pour les golfeurs de tous les niveaux.

Simplifiez votre planification avec les forfaits vacances Évasions Porter offerts pour toute durée de votre voyage. Allez sur le site Web d' Évasions Porter pour obtenir des renseignements sur les réservations de vols, d'hôtels et d'attractions.

Les passagers peuvent réserver un vol avec l'option de remboursement intégral pour 40 $, taxes en sus. L'option de remboursement permet aux clients d'obtenir un remboursement, comprenant le tarif de base, les taxes et les frais, en cas d'annulation anticipée de leur vol peu importe la raison. Les réservations effectuées avant le 31 décembre 2021 peuvent également être modifiées ou annulées sans frais.

Conformément aux exigences de voyage du gouvernement du Canada concernant les voyageurs aériens, toute personne âgée de plus de 12 ans et quatre mois au départ d'un aéroport canadien doit fournir une preuve de vaccination complète. En plus des exigences de départ canadiennes, tous les passagers âgés de plus de deux ans doivent également respecter les exigences d'entrée des États-Unis et fournir un test de COVID-19 valide effectué dans la journée précédant le départ et une attestation signée. Vous trouverez plus de détails sur les exigences de voyage sur notre site Web . Les passagers doivent s'assurer qu'ils respectent les règles en vigueur avant de voyager.

