Profitez de films et de jeux gratuits pour toute la famille tout en faisant un geste pour votre communauté : la Journée communautaire Cineplex revient dans tout le pays le 14 septembre

Le 12e événement annuel en soutien à BGC Canada inclut désormais les jeux d'arcade XSCAPE!

TORONTO , le 29 août 2024 /CNW/ - (TSX : CGX) - Réservez la date : la Journée communautaire Cineplex revient le 14 septembre! L'événement caritatif annuel revient pour la 12e fois dans les emplacements Cineplex, The Rec Room, et Playdium qui offriront une matinée de films et de jeux gratuits accompagnés d'un rabais sur certains articles et boissons du comptoir alimentaire. Et cette année, les invités pourront également profiter gratuitement des jeux d'arcade XSCAPE, qui se trouvent dans certains cinémas, avant d'aller voir leur film. Une fois de plus, Cineplex fera don des fonds recueillis lors de cette journée à BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada), afin de soutenir les programmes et services essentiels de l'organisation permettant à la prochaine génération du Canada de s'épanouir.

« L'année dernière, la Journée communautaire Cineplex a connu un succès incroyable et nous sommes ravis de poursuivre la tradition en proposant des films et des jeux gratuits qui créent des souvenirs et des moments spéciaux pour nos invités, leurs familles et leurs amis dans tout le pays », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « En tant que première destination de divertissement du pays, nous sommes fiers que les fonds récoltés contribuent à améliorer réellement la vie des jeunes de notre pays et à avoir un véritable impact sur les communautés dans tout le pays ».

La cause

Depuis 125 ans, BGC Canada, le plus important organisme de services voué aux enfants et aux adolescents du pays, offre des programmes et des services essentiels à leur bien-être. Le soutien apporté par ses clubs crée des possibilités et de nouvelles expériences pour les jeunes, leur permettant d'établir des relations positives, de surmonter les obstacles et de développer leur confiance en eux et leurs aptitudes à la vie quotidienne. Au cours des dernières années, Cineplex a recueilli plus de 535 000 $ pour les quelques 600 clubs de BGC Canada du pays, permettant ainsi aux jeunes d'avoir accès à des programmes essentiels comme J'ai du métier, Mieux ensemble, et Acquérir pour L'Avenir. La Journée communautaire Cineplex rassemble les communautés partout au pays pour une journée de plaisir accessible en soutien à une cause importante.



Cinémas Cineplex et zones XSCAPE

Les cinémas participants dans tout le pays offriront une matinée de films gratuits (de 9 h à 11 h) avec certains articles et boissons du comptoir alimentaire au prix réduit de 3 $ chacun tout au long de la matinée. Des cartes de jeu XSCAPE de 30 minutes non échangeables seront également disponibles dans les cinémas participants pour permettre aux invités d'en profiter avant leur film (de 9 h à 11 h). Un don de 1 $ sera versé par Cineplex à BGC Canada pour chaque article acheté au comptoir alimentaire et chaque achat de carte de jeu XSCAPE effectué tout au long de la journée. Les titres des films qui seront projetés pour cet événement seront annoncés le 4 septembre, date à laquelle les billets pour les places réservées seront disponibles en ligne et au cinéma.

The Rec Room et Playdium

Les emplacements The Rec Room et Playdium offriront une matinée de jeux gratuits (non échangeables, de 9 h à 11 h), et chaque invité recevra à l'entrée un bracelet de jeu qui lui permettra de jouer gratuitement pendant une heure. De plus, certains articles et boissons du comptoir alimentaire seront vendus au prix réduit de 3 $ toute la matinée. Certains emplacements offriront également des parties gratuites de quilles, de ping-pong, de billard, et plus encore. Un don de 1 $ sera versé par Cineplex à BGC Canada pour chaque article acheté au comptoir alimentaire et chaque achat de bracelet de jeu effectué tout au long de la journée.

Pour en savoir plus sur la Journée communautaire de Cineplex, visitez Cineplex.com/JourneeCommunautaire. Pour en savoir plus sur BGC Canada, visitez bgccan.com/fr

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 169 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Bouffe, Jeux, Spectacles »), ainsi qu'un concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média) et des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 125 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 612 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

Pour les questions des médias : Cineplex, [email protected]; PRAXIS, [email protected]