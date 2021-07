MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le virtuel retourne à animer italfestMTL, anciennement connu comme Semaine italienne de Montréal, avec une programmation renouvelée et débordante de contenu et complétée par quelques évènements présentiels. Le festival, qui lance un nouveau nom et logo cette année, saura agrémenter l'été de tous les montréalais à l'enseigne de la culture italienne et de l'optimisme. Le festival, présenté par MastroMD & San DanieleMD, a comme porte-parole Alexandra Cosentino, et comme ambassadeurs Sicilianudimontreal et Nonna Maria qui représenteront le festival sur les réseaux sociaux et nous apporteront des capsules humoristiques.

Le festival animera vos journées estivales du 6 au 22 août 2021. Soyez au rendez-vous pour du divertissement avec des concerts mettant en vedette Manny Blu, Daniela Fiorentino, Anna Liani, Gianni Bodo, Mike Melino, Rose Bouche, Charles V. Rox Vaccaro & Friends, Brigitte Pace et Marco Bocchicchio.

Les soirées d'humour seront animées par Franco Taddeo, Guido Grasso, Joe Cacchione qui sauront vous faire rire aux éclats.

Profitez les dimanches matin de capsules culinaires vous préparant de délicieuses recettes italiennes par les très connus chef de la communauté italo-canadienne Sandro Mauro, Danny Smiles et Davide Bazzali.

Le festival vous offre également une magnifique soirée opéra présentant Rigoletto et un défilé de mode vous proposant les collections de plusieurs designers italo-canadiens. L'heure du conte pour enfants est un évènement à ne pas manquer tous les samedis matin où Sara Ottoboni en fait la lecture et Tina Mancini l'interprétation des histoires.

Afin de vous proposer une sortie, le festival italfestMTL vous invite à son évènement présentiel de deux soirées : un ciné-parc à Kirkland où les festivaliers pourront profiter d'un film de leur voiture.

Beaucoup plus d'activités enrichissant la programmation vous sont offertes : expositions, ateliers, soirées cinéma, conférences et tours guidés.

Pour la version détaillée du communiqué : cliquez ici

Pour toute la programmation complète : cliquez ici

Pour en connaître plus sur les artistes : cliquez ici

DIFFUSION

La plupart des évènements ont été enregistrés en direct dans notre studio et seront diffusés en ligne à travers le site internet du festival italfesmtl.ca ainsi que sur notre chaîne YouTube et notre Facebook Live. Les liens vers chacun des évènements seront disponibles quelques jours avant. Nous vous rappelons que la réservation à l'avance est encouragée pour certains évènements. Toute la programmation de italfestMTL 2021 sera gratuite.

italfestmtl.ca

SOURCE italfestMTL

Renseignements: Piell Angel Blanco, (514) 279 6357, [email protected]