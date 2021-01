Produits Kruger figure pour une cinquième année consécutive sur la prestigieuse « liste des meilleurs employeurs au Canada 2021 » du magazine Forbes

MISSISSAUGA, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Produits Kruger S.E.C., le plus grand fabricant canadien de produits de papier à usages domestiques et de produits hors foyer, est fier de s'être classé, pour une cinquième fois d'affilée, sur la liste des meilleurs employeurs au Canada 2021 » du magazine Forbes. Produits Kruger s'est hissé au premier rang dans le secteur des produits emballés.

« Nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré le chef de la direction de Produits Kruger, Dino Bianco. « Nous saluons l'importance et la contribution de chaque employé au sein de notre organisation, et le fait de figurer sur la liste du magazine Forbes vient souligner nos engagements fermes envers les consommateurs, les employés, les clients et nos communautés. »

Produits Kruger accorde la priorité au perfectionnement continu de ses employés. En 2020, la société a consacré plus de 5 millions de dollars à des initiatives de formation à la grandeur de la société. Les employés peuvent bénéficier de subventions pour les cours liés à l'emploi et les programmes d'apprentissage et de métiers spécialisés, ainsi que d'une aide à la planification de carrière.

La liste des meilleurs employeurs au Canada du magazine Forbes a été élaborée en partenariat avec Statista Inc. - le portail de statistiques et fournisseur de classements industriels le plus important du monde. Ce classement annuel des meilleurs employeurs au Canada est établi en réalisant un sondage auprès de 8 000 employés.

À propos de Produits Kruger S.E.C.

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 825 personnes et a été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto pendant neuf années consécutives. La société exploite huit usines certifiées FSC® (chaîne de suivi) [FSC® C104904] en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.krugerproducts.ca.

