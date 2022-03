MISSISSAUGA, ON, le 21 mars 2022 /CNW/ - Produits Kruger s.e.c. a conclu un partenariat de bienfaisance avec One Tree Planted Inc. pour planter 100.000 arbres dans toute l'Amérique du Nord au cours des trois prochaines années, un autre exemple de l'engagement audacieux de Produits Kruger à faire croître l'entreprise tout en réduisant son empreinte environnementale par le biais de son initiative de développement durable Reconcevoir 2030.

« Nous savons que les réalisations durables ne sont pas le fruit d'une seule initiative, c'est pourquoi nous investissons continuellement dans de nouvelles opportunités pour continuer à réduire notre empreinte environnementale », a déclaré Steven Sage, vice-président, développement durable chez Produits Kruger. « La fibre est essentielle à notre activité, nous nous engageons donc à utiliser cette ressource de manière responsable et à rechercher des collaborations pour renforcer nos impacts durables. »

« Nous apprécions le soutien de Produits Kruger et l'excellent travail que nous pourrons accomplir grâce à ce partenariat », a déclaré Ashley Lamontagne, responsable de la campagne forestière de One Tree Planted. « Grâce à leur initiative Reconcevoir 2030, nous serons en mesure de planter davantage d'arbres en Amérique du Nord et de faire avancer notre objectif de reforestation mondiale. »

Depuis le lancement de sa première stratégie officielle de développement durable en 2010, Produits Kruger a réalisé des actions durables et a fait preuve d'un souci de l'environnement, notamment en :

Devenant le premier fabricant canadien de produits de papier à recevoir le certificat de la chaîne de traçabilité du Forest Stewardship Council ® en 2011;

en 2011; Garantissant que 100 % des fibres sont certifiées par des tiers;

Offrant plus de 250 produits certifiés par des tiers, l'un des plus vastes portefeuilles de produits de papier certifiés en Amérique du Nord;

Installant le premier système de gazéification de la biomasse dans l'industrie canadienne des pâtes et papier;

Devenant la première entreprise à obtenir la certification de gestion de l'énergie ISO50001 du Bureau de normalisation du Québec; et

Étant nommée l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada du palmarès de Corporate Knights, tous les ans, depuis 2018.

Le logo de One Tree Planted figurera sur la nouvelle gamme de produits Bonterra, lesquels sont fabriqués à partir de matériaux provenant de sources responsables et offerts dans des emballages sans plastique. Le logo aidera les consommateurs à comprendre qu'ils posent un petit geste qui a une incidence importante pour l'environnement, tout en répondant à leurs besoins.

Depuis 2014, One Tree Planted a travaillé avec plus de 266 partenaires de plantation à travers plus de 43 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Europe et dans le Pacifique. Ensemble, ils ont planté plus de 40 millions d'arbres pour contribuer à la conservation de l'environnement et à la reforestation dans le monde entier.

À propos de Produits Kruger s.e.c.

PK s.e.c. est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. PK s.e.c. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et BonterraMC. Aux États-Unis, PK s.e.c. fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK s.e.c. compte environ 2 700 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant dix années consécutives. L'entreprise exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

SOURCE Produits Kruger s.e.c.

Renseignements: François Paroyan, Vice-président principal, avocat général et responsable des affaires corporatives, Produits Kruger s.e.c., 416-606-6735, [email protected]