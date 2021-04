L'entreprise annonce quatre nouveaux objectifs pour réduire son empreinte environnementale dans des domaines clés, avec la souplesse nécessaire pour ajouter des engagements supplémentaires au fur et à mesure qu'elle continue de croître au cours de la prochaine décennie.

MISSISSAUGA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Produits Kruger s.e.c. a lancé sa nouvelle stratégie en matière de développement durable, Reconcevoir 2030 : croissance transformatrice et innovation durable. Cette stratégie de 10 ans comprend quatre objectifs pour réduire davantage son empreinte environnementale; celle-ci a été élaborée pour évoluer au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise.

« L'année qui vient de passer a mis en évidence l'importance de notre mission de rendre la vie quotidienne plus confortable pour tout le monde : nos employés, clients, consommateurs et communautés », explique Dino Bianco, président et chef de la direction de Produits Kruger. « Nous sommes à un moment critique et, en tant que grand fabricant de produits de papier, nous croyons qu'il est temps de penser de manière plus ambitieuse, d'agir plus rapidement et d'être plus souple pour faire progresser l'impact social, protéger l'environnement et continuer de croître en tant qu'entreprise. »

Les produits dont nous dépendons pour passer à travers 2020 façonnent l'avenir

Produits Kruger fabrique des marques de produits de papier en tête du marché, notamment les papiers hygiéniques Cashmere® et Purex®, les papiers-mouchoirs Scotties®, les essuie-tout SpongeTowels® et White Cloud®. Alors que les gens du monde entier étaient aux prises avec des changements dans leur quotidien lors de l'émergence de la pandémie, Produits Kruger a maximisé sa production et son efficacité pour fabriquer des produits qui faisaient l'objet d'une demande sans précédent. Ces produits sont au cœur de la croissance transformatrice et du développement durable de l'entreprise au cours des 10 prochaines années. Produits Kruger s'efforce d'intégrer la durabilité encore plus profondément dans l'entreprise et ses produits afin d'offrir aux consommateurs et aux clients les produits essentiels et fiables dont ils ont besoin, tout en réduisant son empreinte environnementale.

Reconcevoir 2030 se compose de quatre piliers : Responsabilisation des produits, optimisme pour la planète, impact pour les employés et implication dans nos communautés. Ceux-ci comprennent des cibles qualitatives et de nouveaux objectifs audacieux dans des domaines où Produits Kruger peut avoir le plus d'impact : les fibres, le plastique, les changements climatiques et l'eau. Ces objectifs comprennent :

Utiliser 100 % de fibres certifiées par des tiers

Réduire la portée 1+2 des émissions de GES de 25 %*

Réduire la consommation d'eau de 50 %*

Réduire l'utilisation de plastique vierge dans les emballages des produits de marque de 50 %†

« Grâce à d'inébranlables innovations, nous avons l'occasion d'ouvrir la voie à un avenir plus sain, un avenir qui englobe des écosystèmes résilients, des communautés plus fortes et des effectifs encore plus engagés », a déclaré Steven Sage, Vice-président, Développement durable chez Produits Kruger. « Cette combinaison nous permettra d'avancer et d'atteindre de nouveaux sommets, alors que nous nous engageons sur la voie de l'avenir. »

En plus de réduire son empreinte environnementale, Produits Kruger s'efforce de s'attaquer à certains des problèmes sociaux les plus importants de la génération actuelle. Reconcevoir 2030 implique le bien-être physique et émotionnel de tous les employés de son effectif. Mais il va bien au-delà des murs de l'entreprise. Grâce à Reconcevoir 2030, Produits Kruger continuera de permettre à ses communautés de se développer et de mener une vie saine afin qu'elles puissent rejoindre l'entreprise sur la voie d'un avenir plus sain.

Un héritage de réalisations en matière de développement durable ouvre la voie à Reconcevoir 2030

Produits Kruger a lancé sa première stratégie de cinq ans en matière développement durable en 2010, intitulée Développement durable 2015. Celle-ci a ensuite évolué pour devenir Développement durable 2020. Tout au long de ce parcours, l'entreprise a tiré de nombreuses leçons, a partagé ses connaissances et a réalisé des progrès considérables. Produits Kruger a atteint ou surpassé trois de ses quatre objectifs en matière de développement durable en 2020 :

Amélioration de la santé et de la sécurité des employés de 58 % ( OSHA TIR ) c. le point de référence de 2015.

) c. le point de référence de 2015. Réduction de l'intensité de la consommation d'énergie de 15 % c. le point de référence de 2009.

Réduction de l'intensité des émissions de GES de 26 % c. le point de référence de 2009.

Réduction de l'intensité de la consommation d'eau de 37 % c. le point de référence de 2009.

Certaines des plus grandes réalisations parmi son cheminement de 10 ans comprennent :

L'installation du premier système de gazéification de la biomasse dans l'industrie canadienne des pâtes et papier

Premier fabricant canadien de produits de papier à recevoir le certificat de la chaîne de traçabilité du Forest Stewardship Council ®

100 % des fibres sont certifiées par une tierce partie

Offrir plus de 250 produits certifiés par des tiers; il s'agit de l'un des plus vastes portefeuilles de produits de papier certifiés en Amérique du Nord

Première certification de gestion de l'énergie ISO50001 du Bureau de normalisation du Québec

Nommée l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada du palmarès de Corporate Knights depuis 2018

Pour en savoir plus au sujet de Reconcevoir 2030, veuillez visiter https://krugerproducts.ca/sustainability.php

À propos de Produits Kruger s.e.c.

PK s.e.c. est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. PK s.e.c. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels® et Scotties®'. Aux États-Unis, PK s.e.c. fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK s.e.c. compte environ 2 700 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour neuf années consécutives. La société exploite huit usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca

SOURCE Produits Kruger s.e.c.

Renseignements: Pour en savoir plus : François Paroyan, Premier V.-P. du service de conseil juridique et des affaires commerciales, Produits Kruger s.e.c., 416-606-6735, [email protected]