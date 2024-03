Accroissement de 25 % de la production de papiers-mouchoirs à l'usine de Richelieu à Gatineau

GATINEAU, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Produits Kruger inc., une société dans laquelle Papiers Tissu KP inc. (TSX : KPT) détient une participation limitée, a annoncé aujourd'hui une augmentation majeure de sa production de papiers-mouchoirs Scotties® à son usine de Richelieu, à Gatineau. L'annonce a eu lieu en présence du ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, et du vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation - Canada, Produits Kruger, Michel Manseau.

Grâce à ce projet d'expansion, qui fait l'objet d'investissements totalisant 14,5 millions de dollars et crée 16 emplois, l'entreprise a mis en service en novembre 2023 une nouvelle ligne de transformation de papiers-mouchoirs à son usine de Richelieu. L'ajout de cet équipement entraînera une augmentation de 25 % de la capacité de production de papiers-mouchoirs de cet établissement.

Un autre volet du projet sera déployé à l'usine de Laurier, située aussi à Gatineau, où de nouveaux équipements permettront de récupérer les résidus de production de papier tissu. Dans une perspective d'économie circulaire, ces résidus seront transformés en pâte, qui servira ensuite à la fabrication de produits à valeur ajoutée. Ce volet devrait être complété en juin 2025. Le projet permettra également aux deux usines d'augmenter leur productivité.

Investissement Québec a accordé son appui au projet sous la forme d'un prêt de 7,27 millions de dollars consenti dans le cadre du programme ESSOR.



« Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à l'installation de notre nouvelle ligne de transformation à l'usine de Richelieu, en respectant l'échéancier et le budget. À terme, nos récents investissements et notre nouvelle ligne de transformation à Gatineau nous permettront d'augmenter notre capacité de papiers-mouchoirs de 2,2 millions de caisses annuellement et de répondre à la hausse de la demande observée dans le marché nord-américain. »

- Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation - Canada, Produits Kruger

« Cet investissement aidera Produits Kruger à produire davantage au Québec, et c'est ce qui me rend particulièrement fier. Lorsqu'on accompagne nos entreprises dans leur modernisation et leur expansion, on solidifie les acquis du Québec et on s'assure d'être toujours plus compétitifs. »

- Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous soutenons les entreprises pour qu'elles puissent gagner en efficacité, mais aussi réduire leur empreinte environnementale. Ce projet amènera Produits Kruger à mieux utiliser ses ressources dans une perspective d'augmentation de sa productivité et d'économie circulaire. »

- Suzanne Tremblay, députée de Hull

Depuis 2018, Produits Kruger a investi plus de 1 milliard de dollars dans des installations de fabrication de pointe pour répondre aux besoins des consommateurs. La nouvelle ligne de transformation à Gatineau consolide la position de l'usine de Richelieu comme centre d'excellence dans la fabrication de papiers-mouchoirs et s'inscrit dans un objectif plus large d'étendre les activités de l'entreprise en Amérique du Nord.

En tant que chef de file dans la catégorie des papiers-mouchoirs, Produits Kruger possède dix usines en Amérique du Nord avec une capacité importante pour fournir des mouchoirs en papier sur le marché sous les marques Scotties® et Bonterra™ au Canada et White Cloud® aux États-Unis.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d'une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,9 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com

À propos de Produits Kruger



Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™. Aux États-Unis, Produits Kruger fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marque privée. Produits Kruger compte environ 2 800 employés et exploite dix installations de production certifiées FSC® COC (FSC®

C-104904) en Amérique du Nord. Pour plus d'informations, visitez www.krugerproducts.ca.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment, sans s'y limiter, sur les énoncés concernant la croissance anticipée des capacités de production de l'usine Richelieu, l'augmentation du volume de caisses de papiers-mouchoirs et la demande du marché pour les produits de papiers-mouchoirs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s'y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau des activités, le rendement ou les réalisations réels ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris notamment les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque -- Risques propres à l'activité de Produits Kruger » de la notice annuelle de PTKP datée du 9 mars 2023, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s'engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d'y être obligée par la législation sur les valeurs mobilières.

