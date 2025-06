/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration de l'usine de papier tissu LDC de Produits Kruger à Sherbrooke/

SHERBROOKE, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Produits Kruger convie les représentants des médias à l'inauguration de son usine LDC de Sherbrooke. L'événement se déroulera en présence des coprésidents de la société Kruger, M. Gene Kruger et Mme Sarah Kruger; de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette; de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert; et de la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin.

Les représentants des médias* sont invités à participer à la visite de l'usine qui précédera l'inauguration. *Caméras admises durant la visite de l'usine pour prise d'images seulement, aucune entrevue ne sera accordée à l'intérieur de l'usine.

Date : Lundi 9 juin 2025



Heure : 9 h 30 : Visite de l'usine LDC de Produits Kruger à Sherbrooke

10 h 30 : Inauguration officielle



Lieu : Produits Kruger Sherbrooke

330, route de Windsor

Sherbrooke (Québec) J1C 0W8

*** IMPORTANT ***

Pour la sécurité de tous, il sera obligatoire de porter des souliers fermés à embouts d'acier ou des souliers fermés et plats, ainsi que des pantalons longs. Aucun bijou ni montre.

Veuillez confirmer votre présence à la visite et à l'événement auprès de Mme Marie-Claude Tremblay à : [email protected].

SOURCE Kruger Products