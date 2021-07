Productivité végétale - Le ministre Lamontagne annonce une aide financière de 50 000 $ à l'entreprise les Fermes Bégin

QUÉBEC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en présence de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, annonce l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ aux Fermes Bégin pour son projet d'achat d'équipement en vue d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Concrètement, l'entreprise fera l'acquisition d'un ensemble de relevage, d'une faucheuse frontale et d'un système GPS.

L'aide financière est accordée en vertu de l'Initiative ministérielle « Productivité végétale », qui s'adresse aux entreprises en productions végétale et apicole ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA). Cette mesure vise à augmenter leur productivité par l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles. Pour les entreprises en apiculture, elle vise également à financer la réalisation de projets destinés à diminuer la mortalité des abeilles.

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » a connu, dès son lancement, un fort succès. Les projets admissibles sont variés : acquisition ou adaptation d'équipement de production, de récolte, de conditionnement ou d'agriculture de précision, acquisition d'équipement et de matériel stratégique pour la gestion sanitaire des ruches ou encore utilisation de services professionnels non admissibles à l'aide financière du Programme services-conseils.

L'investissement s'inscrit dans la volonté gouvernementale d'accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre, il convient de favoriser le développement de la productivité des entreprises agricoles en soutenant les investissements qui permettent d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et d'augmenter la productivité des entreprises agricoles. C'est ce qui leur permettra de demeurer compétitives face à une concurrence grandissante des fournisseurs étrangers.

« Le secteur des grandes cultures est un maillon important de l'industrie bioalimentaire québécoise, et il est primordial de le soutenir dans son développement. La rareté de la main-d'œuvre est une réalité qui existe depuis bien avant la pandémie, mais qui s'est accentuée avec celle-ci. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de faire face à ces difficultés en rendant le travail effectué plus efficace. En contribuant à l'augmentation du rendement des entreprises agricoles, le gouvernement du Québec favorise une production accrue et renforce ainsi la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Québec. Je suis fier de cette aide financière qui soutient une entreprise d'ici pour alimenter notre monde! »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très heureuse de cette aide financière pour les Fermes Bégin. Ils ont toujours eu à cœur le développement d'une agriculture moderne, et le montant accordé aujourd'hui les aidera à poursuivre en ce sens. Cette initiative ministérielle de mon collègue André Lamontagne, "Productivité végétale", démontre encore une fois la vision du gouvernement pour l'autonomie alimentaire du Québec. L'agriculture dans la circonscription d'Abitibi-Ouest fait partie intégrante du développement de notre région, et nous devons la supporter. Nos agriculteurs travaillent à améliorer leur productivité et innovent sans cesse. C'est un atout majeur pour notre belle région. »

Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

L'Initiative ministérielle « Productivité végétale » a été lancée au mois d'août 2018.





Au cours des deux premiers appels de projets, tenus en 2018 et en 2020, plus de 2000 demandes d'aide financière ont été déposées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). De ce nombre, le Ministère a émis 1386 lettres d'offre et soutenu 1160 entreprises à l'échelle du Québec.





en 2020, plus de 2000 demandes d'aide financière ont été déposées au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). De ce nombre, le Ministère a émis 1386 lettres d'offre et soutenu 1160 entreprises à l'échelle du Québec. Depuis le 1 er décembre 2020, le dépôt des projets se fait en continu, et le MAPAQ a reçu 448 demandes et émis 364 lettres d'offre.





décembre 2020, le dépôt des projets se fait en continu, et le MAPAQ a reçu 448 demandes et émis 364 lettres d'offre. En date du 29 juin 2021, 994 735 $ ont été offerts par l'entremise de l'Initiative à 59 entreprises de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.





Les entreprises agricoles spécialisées en production végétale, à l'exclusion de la production de cannabis, les entreprises agricoles pratiquant l'apiculture et les CUMA sont admissibles.





Les projets admissibles liés à la production végétale doivent viser l'amélioration de l'efficacité de la main-d'œuvre ou des travaux agricoles :





par l'acquisition ou l'adaptation d'équipement de production, de récolte ou de conditionnement ;







par l'acquisition d'outils technologiques, notamment en lien avec l'agriculture de précision ;







par l'utilisation de services professionnels.

