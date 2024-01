Productivité des entreprises manufacturières: plus de 50 experts indépendants prêts à s'attaquer aux nœuds technologiques de l'industrie partout au Québec

MONTRÉAL, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Les entreprises du secteur manufacturier et de l'ensemble de sa chaîne de production peuvent désormais financer la réalisation d'un Cahier de Charges Technologique pour optimiser leur productivité. Ce premier volet de financement est disponible dès aujourd'hui dans le cadre du programme SIPEM offert par PROMPT. Il permet aux entreprises de bénéficier d'un réseau de plus de 50 experts indépendants afin de les aider à prioriser et à solutionner les nœuds technologiques qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs de productivité.

Atteindre la productivité visée lors d'une transformation numérique

Selon les informations recueillies par Ghislain Nadeau, directeur du programme SIPEM, plus de 80 % des projets d'acquisition et d'implantation de technologies numériques nécessitent le développement de solutions sur mesure afin d'atteindre les niveaux de productivité visés par les entreprises. C'est exactement l'enjeu adressé par le programme SIPEM, lancé par PROMPT en 2023.

En tant qu'expert du financement de l'innovation technologique au Québec, PROMPT a été mandaté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE) pour identifier et financer les besoins d'amélioration, de modernisation et d'innovation des entreprises québécoises du secteur manufacturier. Des subventions non remboursables sont allouées aux entreprises qui souhaitent implanter des innovations sur mesure afin d'améliorer leur productivité.

Bien définir le nœud de productivité

La première étape est de bien identifier et prioriser le nœud de productivité sur lequel intervenir. C'est pour cette raison que PROMPT a qualifié plus de 50 experts indépendants à travers toutes les régions du Québec afin de réaliser des Cahiers de Charges Technologiques.

Les Cahiers de Charges peuvent porter sur trois enjeux :

L'interopérabilité des systèmes;

La captation et la valorisation des données;

L'amélioration de fonctionnalités avancées.

« Les avantages d'effectuer un Cahier de Charges avec l'appui des experts du SIPEM sont multiples. Tout d'abord, nous validons leur expertise : le profil des experts étant rigoureusement analysé avant d'être accepté par PROMPT. Ensuite, nous garantissons une neutralité de positionnement car les experts ne peuvent être fournisseurs de solution suite à l'exécution du Cahier des Charges. » - Liette Lamonde, directrice générale de PROMPT.

« La croissance économique du Québec est en grande partie tributaire de l'augmentation de notre productivité. Le programme SIPEM permet à nos entreprises d'accéder à des solutions numériques qui répondent adéquatement à leurs besoins. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À propos du programme SIPEM

Dans le cadre de l'Offensive de Transformation Numérique (OTN), le MEIE a alloué une enveloppe de 10 millions de dollars à PROMPT en avril dernier. En réponse, PROMPT a lancé depuis cet été son nouveau programme SIPEM - Soutien à l'Innovation pour la Productivité des Entreprises Manufacturières. Ce dernier se déploie en deux volets :

Identification des besoins en transformation numérique par le biais de Cahiers de Charges Technologiques (complémentaire au programme ESSOR d'Investissement Québec) réalisés par des experts qualifiés; Une aide financière pouvant aller jusqu'à 500 000$ pour la réalisation de projets technologiques sur-mesure.

Cette initiative s'adresse à toutes les entreprises manufacturières et à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, couvrant tous les secteurs organisationnels et opérationnels. Elle ne se limite pas au plancher de production, mais englobe tous les aspects touchant la productivité des entreprises manufacturières, de la 1ère à la 3e transformation, ainsi que toute la chaîne d'approvisionnement, y compris la logistique.

À propos de PROMPT

PROMPT est un regroupement sectoriel en recherche industrielle (RSRI) spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies et technologies de l'information. À travers la mise en place de programmes d'accompagnement et de financement (technologies numériques, intelligence artificielle, cybersécurité, quantique...), PROMPT, fiduciaire du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, favorise la recherche collaborative entre les mondes entrepreneuriaux et scientifiques et propulse l'innovation québécoise pour accroître l'avantage concurrentiel du Québec dans le monde.

