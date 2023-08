Productions horticoles et météo désastreuse : des besoins urgents

LONGUEUIL, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA), l'Association des producteurs maraîchers du Québec, l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec, les Producteurs de pommes de terre du Québec et les Producteurs de légumes de transformation du Québec accueillent positivement l'annonce du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, quant à la création d'un groupe de travail spécial issue du Comité de suivi de l'état des cultures de La Financière agricole du Québec (FADQ). Ce dernier aura pour mandat de « dresser un portrait juste de la situation découlant des réalités de la météo, à la fois pour les producteurs assurés et non assurés ».

Rappelons que la météo chaotique constatée ces derniers mois a entraîné des conséquences financières sérieuses pour un grand nombre d'entreprises horticoles au Québec, allant jusqu'à compromettre l'avenir de plusieurs fermes. Cette situation catastrophique, tant au chapitre agricole qu'au niveau alimentaire, est d'autant plus préoccupante sachant que les programmes habituels n'ont pas été conçus pour pallier les risques grandissants des changements climatiques. C'est d'ailleurs pourquoi un grand nombre de productrices et de producteurs refusent d'y adhérer, faute d'une réforme en profondeur longuement demandée par le milieu. Ajoutons que les productrices et producteurs financent plus du tiers de ces programmes à même leurs contributions et franchises, selon le cas.

Précisons aussi que plusieurs mesures, au-delà de l'analyse proposée, peuvent être mises en œuvre dès maintenant . Parmi les aides possibles, mentionnons le financement des travaux urgents pour préserver les récoltes récupérables, une bonification du nouveau programme ad hoc de la FADQ (annoncé en mai dernier) visant à appuyer les entreprises agricoles touchées par le contexte inflationniste, le retrait de la limite d'intervention basée sur le bénéfice net au programme Agri-Québec Plus, le report du paiement des primes au programme d'assurance récolte ainsi qu'un congé de paiements sur les prêts à la FADQ.

Mentionnons par ailleurs que la réaction initiale du ministre Lamontagne allait dans le sens des arguments des organisations. « Les programmes et les aides c'est une chose, et honnêtement à cette étape, il faut continuer d'envoyer les avis de dommage à la Financière agricole. Mais le message que je veux envoyer, c'est que nous n'allons laisser personne derrière », avait-il déclaré le 4 août dernier.

« L'UPA et les organisations horticoles concernées participeront activement aux travaux du nouveau groupe de travail en insistant sur les besoins qui se pointent dans le secteur en raison des changements climatiques. Mais à nos yeux, la situation exceptionnelle que connaissent les productrices et producteurs du Québec milite en faveur d'une aide tout aussi exceptionnelle, rapide, à la hauteur des besoins et à l'extérieur des programmes existants », a indiqué le président général de l'UPA, Martin Caron.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Maxim Labrecque, Chargé des relations de presse et des réseaux sociaux-UPA, Cell. : 438 402-9291 | [email protected]; Alexandra Johnston, Conseillère aux communications et aux relations publiques-APMQ, Cell. : 514 653-0974 | [email protected]; Stéphanie Forcier, Directrice générale-APFFQ, Cell. : 819 993-6784 | [email protected]; Michelle Flis, agr., Directrice générale-PPTQ, Tél. 450 679-0540, poste 8795 | [email protected]; Emilie Dulude, Agente aux communications-PLTQ, Tél. 450 679-0540, poste 8304 | [email protected]