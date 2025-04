Nouveau sondage : forte reconnaissance des Québécoises et Québécois envers l'agriculture de chez nous

LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Nourrir des millions de consommateurs d'ici et d'ailleurs tout en contribuant à la vitalité de nos régions est un défi croissant pour les agricultrices et les agriculteurs du Québec, surtout dans l'actuel contexte d'incertitude économique et tarifaire.

Selon un nouveau sondage Léger réalisé pour le compte de l'Union des producteurs agricoles (UPA), les Québécoises et Québécois reconnaissent pleinement l'ampleur de ce défi tout en confirmant leur attachement à l'agriculture d'ici.

« Les productrices et producteurs participent quotidiennement à un grand projet de société; nourrir durablement leurs concitoyennes et concitoyens. Les Québécoises et Québécois accordent beaucoup d'importance à cette contribution essentielle à la collectivité et souhaitent incontestablement qu'elle soit soutenue davantage », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Réalisé du 28 au 31 mars auprès de 1 083 personnes, le sondage nous apprend que 94 % des Québécoises et Québécois qualifient d'importante la contribution du secteur agricole à l'économie et la vitalité des régions du Québec.

Parmi les énoncés proposés en réponse à la question « Selon vous, de quelles façons l'agriculture contribue-t-elle à l'économie québécoise? » (plus d'un choix était possible), 71 % des répondant(e)s estiment qu'elle favorise l'autonomie du Québec, 67 % considèrent qu'elle assure notre sécurité alimentaire, 67 % pensent que l'agriculture québécoise permet d'offrir des produits locaux ayant un bon rapport qualité-prix et 66 % déclarent que l'agriculture d'ici soutient l'économie des régions.

Pour l'UPA, ces statistiques démontrent toute la considération que porte la population à l'endroit des agricultrices et des agriculteurs. Le même sondage établi d'ailleurs qu'une très large majorité de Québécoises et des Québécois jugent qu'il est important de favoriser davantage l'achat de produits issus de l'agriculture locale au Québec (93 %), que le gouvernement devrait offrir plus de soutien aux productrices et producteurs pour maintenir des fermes dans toutes les régions du Québec (88 %) et qu'il devrait mettre en place davantage de mesures pour aider le secteur agricole à faire face aux changements climatiques (86 %).

« Les Québécoises et les Québécois ont à cœur l'agriculture de chez nous ainsi que son apport exceptionnel à l'autonomie et la sécurité alimentaire de la province et du pays. Les gouvernements doivent en prendre acte et donner suite aux préoccupations du milieu en accentuant leurs investissements », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

MÉTHODOLOGIE | Un sondage Web a été réalisé du 28 au 31 mars 2025 auprès de 1 083 Québécoises et Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les répondants ont été recrutés aléatoirement à l'aide du panel en ligne de LEO. Il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon tiré d'un panel, mais à titre comparatif, la marge d'erreur maximale pour un échantillon de cette taille est de +/- 2,98 %, et ce, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, la région, la langue maternelle, le niveau de scolarité et la présence d'enfants dans le ménage afin de garantir un échantillon représentatif de la population québécoise.

