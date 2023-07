Production serricole québécoise - Cultures Gen V fait l'acquisition des Serres Royales

STE-CLOTILDE, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, annonce aujourd'hui l'acquisition de Serres Royales, situées à Saint-Jérôme. Cette transaction propulse Cultures Gen V au rang du plus grand producteur serricole diversifié du Québec, ajoutant 9 ha de tomates à sa surface de cultures actuelles, pour un total de 36 ha. Avec cette nouvelle acquisition, l'entreprise familiale s'engage à offrir une gamme toujours plus large de légumes et légumes biologiques de qualité aux consommateurs québécois.

La continuité avant tout

L'acquisition se fera sans changement pour les consommateurs habitués aux produits des Serres Royales. Cultures Gen V prévoit conserver la vocation des installations de Saint-Jérôme pour la production de tomates. Ainsi, la marque de tomates Diva, bien établie sur le marché, est maintenue.

Notons par ailleurs que M. Stephan Lemieux, jusqu'à présent Président des Serres Royales, demeurera en poste, et sera désormais à la tête de la division de la production de tomates de Cultures Gen V.

Viser toujours plus de croissance et de diversification

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'affaires de Cultures Gen V qui vise à promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise, par la croissance de la culture en serre durable, en offrant des produits diversifiés et de qualité supérieure aux consommateurs.

À plus long terme, la combinaison des expertises en culture hydroponique et biologique de Cultures Gen V et des Serres Royales sera prometteuse pour l'offre de légumes de serre biologiques québécois.

Citations

« Cette acquisition est un jalon significatif dans la croissance de Cultures Gen V et conforte notre position de leader dans le domaine de la serriculture au Québec. Elle s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement de la production de légumes biologiques et diversifiés pour le marché québécois. Nos deux entreprises partagent des valeurs humaines, familiales et écoresponsables qui permettront de faire de cette acquisition un succès pour tous ».

- Valérie Terrault, directrice marketing, Cultures Gen V

« Je suis ravi de l'aboutissement de cette transaction avec Cultures Gen V, une entreprise qui partage notre vision de la production serricole de qualité. Cette fusion ouvre une nouvelle page pour la production de tomates au Québec. Ensemble, nous serons en mesure d'améliorer encore plus l'offre de légumes biologiques québécois en épicerie, tout en participant activement à l'autonomie alimentaire du Québec. »

- M. Stephan Lemieux, directeur général, Serres Royales

À propos de Cultures Gen V

Anciennement connue sous la marque Mirabel (Hydroserre), Cultures Gen V est maintenant le plus grand producteur de légumes diversifiés en serre au Québec, cultivant de manière hydroponique laitues et tomates conventionnelles et des concombres, poivrons, mini concombres et tomates de manière biologique, sur quatre complexes serricoles. Oeuvrant dans le milieu depuis plus de 36 ans, l'entreprise familiale cultive également plus de 65 % des transplants de légumes utilisés par les maraichers québécois et commercialise sa production sous la marque de commerce Gen V depuis le début de l'année 2023.

SOURCE Cultures Gen V.

Renseignements: Sébastien Verret, TACT, Cellulaire : 581 996-1346, [email protected]