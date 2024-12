SAINTE-CLOTILDE, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Cultures Gen V, plus grand producteur serricole diversifié du Québec et l'un des plus importants du nord-est de l'Amérique, est fier d'annoncer l'obtention de la prestigieuse Certification B Corp. Cet accomplissement souligne l'engagement de l'entreprise envers des pratiques durables et éthiques.

En devenant la première entreprise serricole au Canada à obtenir cette distinction, Cultures Gen V répond à des normes rigoureuses en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

Un exploit remarquable pour l'industrie serricole

Pour une entreprise comme Cultures Gen V, l'obtention de la certification B Corp représente un défi significatif. L'agroalimentaire, et plus particulièrement la production en serre, présente des enjeux environnementaux complexes et spécifiques à ce secteur, notamment en matière de gestion énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Malgré ces défis, Gen V a adopté des pratiques durables, en priorisant l'énergie verte et en prenant des décisions axées sur le bien-être des employés et de la communauté.

Cette démarche, qui s'est échelonnée sur trois ans, a été initiée par la relève familiale, qui reprendra éventuellement les commandes de l'entreprise. Sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux, ces jeunes entrepreneurs souhaitent assurer la pérennité de l'entreprise en adoptant une approche responsable. Ils ont donc recherché des solutions pour que chaque décision prise aujourd'hui ait un impact positif sur les générations futures.

Dans un secteur où les pratiques traditionnelles privilégient souvent la rentabilité à court terme, Cultures Gen V choisit de se démarquer en misant sur une stratégie d'entreprise progressiste dans un contexte capitaliste. En intégrant des standards élevés dans les cinq piliers de la certification B Corp (gouvernance, collectivité, clients, collaborateurs et environnement), l'entreprise démontre qu'il est possible d'allier performance économique et responsabilité sociale, même dans une industrie réputée pour ses défis environnementaux.

Des actions entreprises par Cultures Gen V pour améliorer sa performance :

L'entreprise a mis en place diverses initiatives pour améliorer sa performance environnementale, sociale et organisationnelle. Parmi ces actions concrètes:

Détourner 100 % de leurs plastiques agricoles de l'enfouissement. En 2022, cette initiative a permis de recycler ces plastiques, réduisant ainsi les émissions de GES de 86,11 tonnes.

Participer activement à un projet de concertation sur la circularité des plastiques horticoles en Montérégie.

Adopter le système EOS (Entrepreneurial Operating System), un cadre favorisant une communication ouverte et structurée au sein de l'organisation.

Redistribuer les produits invendus à des organismes, permettant à ces derniers d'offrir aux populations vulnérables des aliments frais, locaux et accessibles grâce à une tarification sociale.

Soutenir l'intégration des employés étrangers grâce à plusieurs initiatives : cours de français et d'espagnol, embauche d'une personne attitrée aux ressources humaines pour répondre à leurs préoccupations, etc.

Citations

« B Corp est un outil important pour démontrer notre engagement à contribuer concrètement à la création d'un avenir durable pour les générations futures puisqu'on en fait partie, en tant que trentenaire à la tête de l'entreprise. Comme entreprise familiale jeune et dynamique, bâtir une entreprise qui s'engage à constamment élever ses pratiques sur les plans environnemental, social et de la gouvernance, ça nous parle. J'espère que ça parlera aussi à nos consommateurs, aux épiceries et plus encore!

-- Simon Terrault, 2e génération, directeur général chez Cultures Gen V inc.

« On souhaite être profitable, mais pas au détriment du bien-être de nos employés ou de la planète. On a le privilège d'avoir une entreprise et de décider si cette dernière aura un impact positif ou négatif sur le monde de demain. On souhaite inspirer et encourager d'autres entreprises à suivre le pas, tous secteurs confondus. J'espère un jour que cette certification ne sera plus nécessaire puisque l'ensemble des entreprises voudront normaliser les normes ESG. »

-- Valérie Terrault, 2e génération, directrice ventes et marketing chez Cultures Gen V inc.

À propos de la certification B Corp

La certification B Corp est une reconnaissance internationale attribuée à des entreprises qui sont soumises à une évaluation rigoureuse d'une tierce partie. Au cours de cette évaluation, les entreprises doivent respecter des normes élevées sur des critères au niveau de la gouvernance (pratiques éthiques, transparence, mission), des employés (conditions de travail, bien-être, engagement), de la communauté (diversité, impact local, philanthropie), de l'environnement (empreinte carbone, utilisation des ressources, politique environnementale) et des clients (impact des produits sur la société).

À propos de Cultures Gen V inc.

Cultures Gen V est le plus grand producteur de légumes diversifiés en serre au Québec, cultivant de manière hydroponique des laitues et des tomates conventionnelles, en plus de concombres, de poivrons, de mini concombres et de tomates de manière biologique, et ce, sur quatre complexes serricoles. Œuvrant dans le milieu depuis plus de 36 ans, l'entreprise familiale cultive également plus de 60 % des transplants de légumes utilisés par les maraîchers québécois et commercialise sa production sous la marque de commerce Gen V depuis le début de l'année 2023.

SOURCE Cultures Gen V.

Pour tout renseignement : Mara Hannan-Desjardins |819 342-7064 | [email protected]