Production serricole - Investissement Québec et Fondaction deviennent partenaires de Cultures Gen V afin de soutenir son expansion

STE-CLOTILDE, QC, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Cultures Gen V, plus grand producteur serricole diversifié du Québec et l'un des plus importants du nord-est de l'Amérique, est fier d'annoncer une participation active de Fondaction et Investissement Québec dans l'entreprise familiale. Ce partenariat majeur permettra de soutenir la croissance rapide de Cultures Gen V et d'accélérer le déploiement de sa nouvelle vision de l'agriculture.

L'appui de Fondaction et Investissement Québec viendra également consolider la gouvernance de l'entreprise et contribuer à une transition réussie vers la deuxième génération de la famille Terrault, en voie de prendre la relève de ses fondateurs. L'annonce s'inscrit plus largement dans la stratégie d'affaires de Cultures Gen V qui vise à promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise, par la croissance de la culture en serre durable, en offrant des produits diversifiés, frais et sains aux consommateurs.

Cette prise de participation contribuera à bonifier l'expertise interne et permettra à l'entreprise de bénéficier de leur appui dans un désir d'expansion durable, solide et pérenne, l'entreprise souhaitant être à l'affut d'opportunités dans le futur. Notons que la famille Terrault maintient et détiendra la majorité des actions du capital-actions de Gen V.

Fondée il y a 37 ans, Cultures Gen V a vu ses activités croître de manière importante au cours des dernières années. Elle a notamment fait l'acquisition des Serres Royales, plus tôt en 2023. Elle compte aujourd'hui quelque 450 employés répartis dans quatre complexes serricoles, totalisant 36 hectares, où elle cultive de manière hydroponique des laitues et des tomates conventionnelles, de même que des concombres, poivrons, mini concombres et tomates de manière biologique. Ses produits sont distribués tant au Québec qu'en Ontario, dans l'Est du Canada et aux États-Unis.

« Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir compter sur l'appui de partenaires crédibles et reconnus comme Fondaction et Investissement Québec afin de consolider les assises de l'entreprise à une étape charnière de sa croissance. Il s'agit d'un appui de taille à nos valeurs et à notre vision d'une agriculture durable, respectueuse des gens et de l'environnement. »

-- Simon Terrault, 2e génération, directeur général chez Cultures Gen V inc.

« Nous sommes heureux de participer activement aux projets de croissance de Cultures Gen V. Aux côtés de Fondaction, Investissement Québec facilite l'accès au capital pour cette entreprise familiale qui se positionne favorablement comme l'un des joueurs clés de l'industrie serricole québécoise. En Montérégie et aux quatre coins du Québec, nos équipes ont tout en main pour favoriser l'émergence et la compétitivité de nos entreprises innovantes. »

-- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Fondaction s'associe à un leader de l'industrie serricole dont les modes de production sont à l'avant-garde autant pour l'environnement que pour la production d'une offre alimentaire québécoise de qualité. L'impact d'un tel partenariat est indéniable pour la durabilité du secteur agroalimentaire québécois. »

-- Claire Bisson, cheffe adjointe, investissements d'impact et durables à Fondaction.

À propos de Cultures Gen V inc.

Anciennement connue sous la marque Mirabel (Hydroserre), Cultures Gen V est maintenant le plus grand producteur de légumes diversifiés en serre au Québec, cultivant de manière hydroponique laitues et tomates conventionnelles et des concombres, poivrons, mini concombres et tomates de manière biologique, sur quatre complexes serricoles. Œuvrant dans le milieu depuis plus de 36 ans, l'entreprise familiale cultive également plus de 60 % des transplants de légumes utilisés par les maraichers québécois et commercialise sa production sous la marque de commerce Gen V depuis le début de l'année 2023.

