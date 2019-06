Production et distribution de gaz naturel renouvelable

Une nouvelle ère : signature d'une entente entre la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et Énergir

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS, QC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) et Énergir annoncent la signature d'un contrat d'achat-vente de gaz naturel renouvelable (GNR). Ce GNR proviendra, après traitement, du biogaz généré par les déchets enfouis au lieu d'enfouissement de la Régie à Saint-Étienne-des-Grès.

Un legs environnemental, un levier financier

Monsieur Michel Angers, président de la Régie et maire de Shawinigan, est extrêmement fier de conclure ce contrat avec le leader en énergie qu'est Énergir : « préserver la qualité de vie des générations futures est au cœur de notre mission. En produisant et injectant dans le réseau d'Énergir le GNR provenant de notre lieu d'enfouissement, nous contribuons à améliorer le bilan carbone de notre région et du Québec. »

« Également, sur le plan financier, ce contrat représente un levier extraordinaire pour nos membres, les municipalités de la Mauricie et donc, en premier, lieu les citoyens. Cette entente d'une durée de 20 ans nous garantit un revenu pour les 8,5 millions de m3 de GNR que nous produirons annuellement », se réjouit Michel Angers.

L'an dernier, en misant finalement sur la valorisation des biogaz issus du site d'enfouissement en GNR, la Régie s'est donné l'entière latitude de saisir les opportunités qu'offre ce marché en 2019. Avec ce contrat, la valorisation des biogaz ne sera plus une dépense pour la Régie, mais une source de revenus.

Plus de gaz naturel renouvelable pour les consommateurs québécois

Énergir se réjouit de cette entente d'achat-vente avec la Régie grâce à laquelle l'offre de GNR augmentera pour la clientèle désireuse de réduire son empreinte environnementale en ayant recours à une énergie renouvelable.

« Nous sommes fiers de nous allier à la Régie dans ce projet porteur à fort potentiel pour le développement de la filière au Québec et la transition énergétique. Ces volumes additionnels permettront d'augmenter la quantité de GNR distribué au Québec conformément à nos objectifs et à ceux fixés par le gouvernement du Québec. », mentionne Étienne Champagne, vice-président Projets majeurs et développement des marchés émergents chez Énergir.

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

Créée en 1991, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie est un organisme municipal regroupant les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que les Villes de Shawinigan et de Trois-Rivières. La Régie, qui assure la gestion globale des matières résiduelles de la Mauricie, porte une vision : valoriser et transformer les ressources qui lui sont confiées, contribuant ainsi à préserver la qualité de vie des générations futures.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

SOURCE Énergir

Renseignements: Sylvie Gamache, conseillère en communications, RGMRM, sgamache@rgmrm.com, 819 692-7786; Élise Ducharme Rivard, conseillère, communication et affaires publiques, Énergir, communications@energir.com, 514-598-3449

Related Links

https://www.energir.com/