Production de gaz naturel renouvelable : La Coop fédérée est fière de s'associer à la nouvelle Coop Agri-Énergie Warwick

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Avec sa participation dans la première coopérative agricole du Québec entièrement dédié à la production de gaz naturel renouvelable, La Coop fédérée appuie un projet des plus innovants en matière de développement durable, tout en soutenant la prospérité des entrepreneurs agricoles.

« La Coop fédérée est fière d'être associée au projet de la Coop Agri-Énergie Warwick et de Coop Carbone, qui a vu le jour grâce à la participation de nombreux partenaires. Ce projet met en lumière la volonté de La Coop fédérée à développer un environnement sain et durable pour les générations futures », déclare le président de La Coop fédérée, Ghislain Gervais.

La création d'un complexe de biométhanisation agricole à Warwick permettra de réduire les gaz à effet de serre tout en diversifiant les revenus d'une dizaine d'agriculteurs de la région.

Déjà impliquée dans de nombreuses initiatives en matière de développement durable, La Coop fédérée désire faire un pas de plus et augmenter sa présence dans ce secteur au cours des prochaines années en continuant d'appuyer des projets porteurs tels que la Coop Agri-Énergie Warwick.

À propos de La Coop fédérée

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus importante entreprise agroalimentaire au Québec, la seule coopérative agricole pancanadienne et la 24e plus importante coopérative agroalimentaire au monde. Elle représente plus de 120 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés dans près de 60 coopératives réparties dans plusieurs provinces canadiennes. Elle emploie plus de 14 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à 6,5 milliards de dollars. En incluant ses coopératives affiliées, La Coop fédérée compte plus de 19 000 employés et un chiffre d'affaires combiné de 9,5 milliards de dollars. Ses activités se séparent en trois divisions : Olymel S.E.C. (sous les bannières Olymel, Flamingo, Lafleur, Aliments Triomphe et Pinty's), Sollio Agriculture (sous les bannières La Coop, Elite, Agrocentre, Agrico, Agromart et Country Stores) et Groupe BMR inc. (sous les bannières BMR, Unimat, Agrizone, Potvin & Bouchard, La Shop et Country Stores). Pour en savoir plus, visitez le www.lacoop.coop/.

