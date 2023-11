Production d'électricité 5,13 % plus élevée - Publication par Risen Energy de données empiriques sur les modules HJT Hyper-ion

NINGBO, Chine, 13 nov. 2023 /CNW/ - Au cours de la dernière décennie, un nombre croissant d'entreprises chinoises ont lancé des projets d'énergie verte dans le monde entier. Parmi celles-ci, le développement photovoltaïque (PV) devient un moteur principal de la croissance plus approfondie de l'industrie, avec la réduction de ses émissions de carbone et de son coût moyen actualisé de l'énergie. Les modules « heterojunction (HJT) Hyper-ion » de Risen Energy ont toujours respecté une approche à « double entraînement », soit une réduction du coût moyen actualisé de l'énergie et des émissions de carbone. Cette philosophie vise à réduire l'empreinte carbone tout en réduisant le coût moyen actualisé de l'énergie grâce à une production d'électricité plus élevée, offrant ainsi des produits fabriqués en Chine de grande qualité qui répondent aux exigences du marché mondial.

(Les comparaisons ci-dessus sont fondées sur la simulation logicielle PVsyst) Figure 1 : Production d’électricité mondiale simulée des modules HJT par rapport aux modules TOPCon et PERC Figure 2 : Données sur la production d’électricité provenant de l’installation d’essai du CPVT Hainan

Les produits HJT sont caractérisés de façon inhérente par une production d'énergie élevée. Risen Energy a comparé la production d'électricité des modules HJT Hyper-ion aux modules PERC et TOPCon par le biais de simulations dans plus de 20 pays et régions du monde avec des environnements climatiques typiques, comme le montre la figure 1. Les résultats de la simulation dans diverses régions indiquent que les modules HJT affichent continuellement une augmentation importante de la production d'électricité comparativement aux modules TOPCon et PERC. En particulier, dans les régions à température élevée, ils affichent un rendement exceptionnel.

En plus de la simulation, pour mieux explorer le rendement réel de production d'électricité des produits HJT Hyper-ion, Risen Energy a collaboré avec divers organismes et clients pour mener des tests empiriques de production d'électricité dans certaines régions du monde.

La figure 2 montre les données des essais de production d'électricité menés à Hainan par Risen Energy en collaboration avec le National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality (CPVT). Bien que la connexion au réseau ne date que de deux mois, un calcul basé sur les données recueillies sur la production d'électricité indique que les modules HJT Hyper-ion produisent 5,13 % plus de puissance par watt que les modules PERC. Ce résultat s'aligne étroitement sur les résultats de la simulation présentés à la figure 1, qui montre que le HJT produit 5,51 % plus de puissance à Hainan que le PERC. Cela signifie que notre simulation pour la production d'électricité compte une valeur de référence relativement élevée.

L'essai empirique est toujours en cours et l'équipe technique de Risen Energy continuera de recueillir et d'analyser des données provenant de ce site et d'autres sites d'essai sur le terrain. Nous croyons qu'avec les mises à jour et la diffusion continues des données empiriques, le rendement exceptionnel de production d'électricité des produits HJT Hyper-ion de Risen Energy seront davantage vérifiées et représenteront le meilleur choix et la meilleure garantie pour les clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2273632/Figure_1_HJT_Modules__s_Simulated_Global_Power_Generation_Comparison.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2273633/Figure_2_Power_Generation_Data_CPVT_Hainan_Test_Facility.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Tina, [email protected]