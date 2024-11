Production audiovisuelle : Entente de principe entre l'UDA et l'AQPM

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - L'Union des artistes (UDA) et l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) sont heureuses d'annoncer que leurs comités de négociation respectifs sont parvenus, au cours de la soirée du 31 octobre 2024, à une entente de principe susceptible de permettre le renouvellement de leur entente collective. La conclusion de cette entente de principe met immédiatement fin aux moyens de pression qui affectaient certains plateaux d'enregistrement depuis près d'une semaine.

L'entente collective liant l'UDA et l'AQPM, qui était échue depuis le 1er février 2023, établit les conditions minimales d'engagement de l'ensemble des artistes-interprètes dont les services sont retenus aux fins de créer la très grande majorité des œuvres télévisuelles et cinématographiques produites au Québec.

L'UDA et l'AQPM doivent maintenant soumettre les termes de cette entente de principe à leurs instances respectives pour ratification, un processus qui prendra quelques semaines. Aucun commentaire ne sera formulé sur le contenu précis de l'entente de principe avant que les instances des parties aient eu l'occasion d'en prendre connaissance et se soient prononcés.

À propos de l'AQPM

L'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) conseille, représente et accompagne les entreprises de production indépendante en cinéma, en télévision et en web. Elle compte parmi ses membres plus de 160 entreprises québécoises dont les productions sont reconnues au Québec et à l'étranger.

À propos de l'UDA

L'Union des artistes (UDA) est un syndicat professionnel représentant près de 13 000 artistes regroupé•e•s au sein de quatre groupes de fonctions artistiques, soit les acteurs-actrices, les chanteurs-chanteuses, les animateurs-animatrices et les danseurs-danseuses, qui exercent leur métier dans une multitude de disciplines. Sa mission est la définition, l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des artistes professionnel•le•s, qui sont pour la plupart des travailleur•euse•s autonomes. L'UDA voit également à promouvoir l'essor de la culture francophone. Au cœur de ses activités se trouvent la négociation de conditions minimales de travail, la rémunération des artistes et le respect des ententes collectives.

SOURCES : Mélodie Roy, Stratège Communications et Service aux membres, Union des artistes, 514-887-9356 | [email protected]; Caroline Lacroix, Chargée de projets, communications et web, Association québécoise de la production médiatique, 514 397-8600 poste 227 | [email protected]