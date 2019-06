Procore signe un contrat d'entreprise avec le leader en construction Pomerleau

Le logiciel de gestion des projets de construction de Procore permettra à Pomerleau d'améliorer son efficacité

TORONTO et CARPINTERIA, Californie, le 19 juin 2019 /CNW/ - Procore Technologies, Inc., grand fournisseur de logiciels de gestion des projets construction, a annoncé aujourd'hui que la firme Pomerleau, une des plus importantes entreprises de construction au Canada et une pionnière dans la construction de bâtiments durables, a choisi sa plateforme pour assurer sa réussite future.

Pomerleau a choisi de miser sur les innovations technologiques pour obtenir des gains d'efficacité et pour améliorer ses processus.

« Nous tenions à éliminer les silos de données tout en conservant l'agilité qui fait la réputation de Pomerleau. Nous croyons que notre partenariat avec Procore sera durable et fructueux », a dit Eric Lessard, chef des opérations numériques chez Pomerleau Inc.





La plateforme ouverte de Procore ainsi que sa capacité de connexion et d'intégration avec de nombreux outils technologiques a notamment motivé la décision de Pomerleau, en particulier alors que l'organisation souhaite rationaliser ses solutions technologiques. La technologie de Procore connecte les applications commerciales essentielles et l'information à un seul endroit. Les professionnels de la construction ont ainsi accès à toutes les données importantes et peuvent uniformiser les processus qu'ils soient au bureau ou sur un chantier.

Avec des produits qui facilitent la gestion des projets, la préparation des budgets de construction, l'assurance de la qualité, le respect des règles de sécurité, la productivité sur le terrain et la coordination des travaux de conception, Procore aide les professionnels du secteur de la construction à gérer les risques et à construire des projets de qualité, en toute sécurité, dans les délais prévus et dans les limites du budget.

« La signature de cette entente prouve à quel point Pomerleau a confiance en notre offre actuelle, mais aussi en notre capacité d'innover et de l'appuyer à long terme. Grâce à ce partenariat, Pomerleau pourra toujours s'adapter à l'évolution constante du secteur de la construction canadien », a déclaré Jas Saraw, vice-président, Procore Canada. « À ses débuts, il y a plus de 50 ans, Pomerleau était une petite entreprise familiale. Depuis sa création, elle établit des relations de confiance et livre des projets de qualité avec respect, authenticité et en misant sur l'innovation. Procore a les mêmes aspirations et nous sommes impatients de grandir aux côtés de l'équipe Pomerleau. »

Pour Procore, ce partenariat est l'un des plus importants au Canada.

À propos de Procore

Procore est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des projets de construction. Procore connecte les personnes, les applications et les périphériques par l'entremise d'une plateforme unifiée pour aider les professionnels de la construction à gérer les risques et à construire des projets de qualité, en toute sécurité, dans les délais prévus et dans les limites du budget. La société présente un modèle commercial diversifié avec des produits pour la gestion de projet, les budgets, la qualité et la sécurité et la productivité sur le terrain. Basée à Carpinteria, en Californie, et avec des bureaux dans le monde entier, Procore a le savoir-faire pour gérer un volume de projets de construction annuel de plusieurs milliards de dollars. Pour plus d'informations sur Procore, visitez le site www.procore.com. Au Canada, rendez-vous au www.procore.com/en-ca.

