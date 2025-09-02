PROCLAMATION D'ITUM DE L'AIRE PROTÉGÉE INNUE DU BASSIN VERSANT DE LA MISHTA-SHIPU ET DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS DE CONSULTATION COMMUNAUTAIRE

UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Au 100e jour de son mandat, le nouveau Conseil d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam - le Gouvernement innu de Uashat mak Mani-utenam - est fier d'annoncer la création de la première aire protégée de conservation autochtone (APCA) au Québec : l'aire protégée innue du bassin versant de la Mishta-shipu.

Cette annonce historique marque le lancement d'un projet communautaire. Dès cet automne, un processus de consultation sera mené auprès de nos membres afin de leur permettre de déterminer le nom de l'aire protégée innue ainsi que ses modalités de conservation et d'aménagement, en cohérence avec la culture et les traditions innues.

Le Chef Jonathan Shetush déclare : « Nos parents et nos aînés ont vu leur mode de vie innu criminalisé sur notre Nitassinan, qui a été exploité et dégradé sans notre consentement. Aujourd'hui, nous choisissons d'agir de manière souveraine et autonome pour que nos enfants et les générations à venir puissent non seulement connaître leur histoire sur la Mishta-Shipu, mais aussi être les premiers responsables de la conservation de leur territoire ».

Par cette initiative, ITUM pose un geste fort d'autodétermination afin de protéger une partie du Nitassinan des Innus de Uashat mak Mani-utenam et de préserver ses ressources, notamment l'Utshashumeku (saumon) et l'Atiku (caribou). L'aire protégée innue visera également à valoriser nos lieux patrimoniaux dans le bassin versant de la Mishta-Shipu, notamment nos portages millénaires et le lac Mitinipi. Ces lieux incarnent une mémoire vivante et collective de notre occupation et leur protection demeure une priorité pour ITUM.

ITUM choisit de prioriser l'établissement de cette aire protégée sur le bassin versant de la Mishta-Shipu en raison du contexte actuel et continuera de protéger l'entièreté du territoire. ITUM rappelle que les Innus ont des droits ancestraux sur l'ensemble de leur Nitassinan et que cette déclaration d'aire protégée innue constitue une étape déterminante dans la mise en œuvre d'actions concrètes pour la protection du Nitassinan et la transmission de nos savoirs ancestraux aux générations futures.

Une APCA est une zone pouvant comprendre des terres et des eaux et qui :

est dirigée par des Autochtones,

traduit un engagement à long terme envers la conservation et

valorise les droits et les responsabilités des Autochtones.

