LAVAL, QC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Processia, un intégrateur de systèmes de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et partenaire de service mondial de Dassault Systèmes, joint officiellement Atos, un leader mondial de la transformation numérique comptant 105 000 employés et réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards d'euros.

Le siège social de Processia demeurera à Laval et l'entreprise poursuivra ses opérations actuelles. Cette transaction stratégique et porteuse de croissance ouvre la porte à un avenir radieux pour Processia qui devient ainsi une filiale d'Atos spécialisée dans le Product Lifecycle Management.

« Je suis très heureux d'entamer, avec toute mon équipe, un nouveau chapitre de l'histoire de Processia avec notre acquisition par Atos. Cette acquisition témoigne de notre réputation et de la qualité des services que nous offrons dans le PLM, domaine de la gestion du cycle de vie des produits » a déclaré Vincent Fraser, président et cofondateur de Processia. « Je tiens à remercier chaleureusement tous nos clients et employés ainsi que tous nos partenaires qui ont soutenu notre développement au cours des 20 dernières années. »

Assurer la pérennité

« Nous sommes très heureux de clôturer cette transaction. Il s'agit d'un jalon important dans l'histoire d'une entreprise de chez nous qui, bientôt, pourra plus que doubler sa taille au sein d'Atos, » a déclaré M. Claude Dulude, président du conseil d'administration de Processia. Je suis d'autant plus fier d'avoir pu accompagner Vincent Fraser, un entrepreneur qui a su bâtir une entreprise de calibre international. Cette transaction permet d'assurer la pérennité de Processia, dans le meilleur intérêt de nos employés, de nos clients et partenaires, ainsi que des communautés dans lesquelles nous opérons ».

« Je tiens également à remercier le Fonds de solidarité de la FTQ, un actionnaire institutionnel clé, pour son appui pendant toutes ses années. Je salue également l'appui des membres du conseil d'administration de Processia, Josée Dubuc, Thomas Emmrich, Renaud Caron, Stéphan Marois et Marc Allard. Et finalement, nous souhaitons bon vent et tout le succès possible à Vincent et son équipe alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui au sein de d'Atos, » a ajouté M. Dulude.

Grâce à cette acquisition, Atos renforce ainsi sa capacité à accompagner les entreprises manufacturières dans leur parcours de transformation et d'adoption des technologies de l'industrie 4.0, conformément à sa stratégie sectorielle. Grâce à l'acquisition de Processia, Atos renforcera sa franchise PLM et solutions d'ingénierie, tout en complétant son offre actuelle de services Siemens, PTC et Dassault Systèmes. Du même souffle, Atos étendra sa présence en Amérique du Nord et en Europe, notamment en Belgique, au Canada, en France, en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Processia

Processia, société du groupe Atos, est spécialisée dans le conseil et l'intégration de systèmes qui aide les organisations à tirer des avantages concrets de leur transformation digitale tout au long du cycle de vie des produits en libérant tout le potentiel de la plateforme 3DEXPERIENCE. L'entreprise compte plus de 250 professionnels passionnés de cultures diverses répartis dans neuf (9) pays. Processia a développé une offre de service complète et pragmatique permettant de maximiser son expertise auprès de ses clients à travers des services de définition de feuilles de route stratégiques et de modèles opérationnels cibles, d'implantation et de mise à jour de la plate-forme, d'assurance qualité, de gestion du changement organisationnel et de maintenance. Processia a reçu le statut de partenaire Top Certified de Dassault Systèmes en 2020, dans une quête d'excellence et de développement continu des talents.

