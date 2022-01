PROCECO LTÉE : PARTENAIRE DE CHOIX DANS LE SECTEUR COMMERCIAL SPATIAL

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La taille du marché mondial des services de lancement spatial a été estimée à 12,86 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 31,84 milliards de dollars en 2026*. Ces activités spatiales qui étaient autrefois monopolisées par les gouvernements ont trouvé un nouveau foyer dans le monde innovant des entreprises privées (Space X, Blue Origin, Virgin Orbit, entre autres).

Entre 2010 et 2020, plusieurs raisons ont incité le marché de lancements spatiaux commerciaux à changer drastiquement, entre autres :

De nouvelles politiques américaines qui ont encouragé les fournisseurs à offrir le transport des marchandises et des astronautes vers la station spatiale internationale.

L'investissement massif en recherche et développement des systèmes de lancement partiellement ou entièrement réutilisables dans le but de réduire les coûts de lancement

Le déploiement des satellites de petite taille, moins couteux et avec des cycles de développement plus courts, qui contribuent à une collecte des données et à une expérimentation plus rapide.

Depuis sa création en 1975, PROCECO a fourni plus de 500 systèmes de nettoyage des pièces et de traitement des surfaces à des clients de l'industrie aérospatiale et a gagné leur confiance en leur offrant des équipements très performants conçus pour des pièces et des processus avec des critères de qualité et de tolérance très élevés.

Au cours de deux dernières années, la compagnie a réussi à se positionner comme le fournisseur de choix en rapportant plusieurs contrats de la part des membres de la fédération commerciale des vols spatiaux.

L'ascension de la compagnie ne fait que commencer et ce, grâce au travail ardu d'une équipe pluridisciplinaire très expérimentée et à l'application d'une méthodologie d'ingénierie simultanée visant la réduction de délais de conception et de production, ainsi que la satisfaction des besoins des clients.

À propos de PROCECO

PROCECO Ltée. se spécialise dans la conception et la fabrication de machines de lavage aqueux de pièces industrielles et de systèmes intégrés pour le nettoyage de précision, l'ébavurage par jet d'eau à haute pression, le traitement de surface et le traitement des eaux usées.

Depuis 1975, PROCECO a fourni des milliers de systèmes dans plus de 50 pays à travers le monde à ses partenaires leaders dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, du transport ferroviaire, de la machinerie lourde et de la fabrication générale.

Les équipements PROCECO sont entièrement personnalisés, automatisés, et offrent des processus à plusieurs étapes. Certifiée ISO depuis 1995, PROCECO est une société axée sur le client, offrant une ingénierie de pointe et un support client 24/7 pour tous nos produits afin d'assurer qu'ils restent en service pendant de nombreuses années.

Pour plus d'information, consultez https://www.proceco.com/

* Official Website of the International Trade Administration. (janvier 2022) Market Overview -Commercial Space https://www.trade.gov/commercial-space

