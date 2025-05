Célébrons 50 ans d'excellence : L'héritage de PROCECO en matière d'innovations dans le domaine du nettoyage de pièces industrielles

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - PROCECO Ltée, un chef de file mondial en matière de systèmes aqueux de nettoyage de pièces et de traitement de surface, souligne fièrement son 50e anniversaire, célébrant cinq décennies d'excellence en ingénierie, d'engagement envers la clientèle et d'innovation industrielle.

Depuis sa création en 1975, PROCECO a fourni des milliers de systèmes dans plus de 50 pays, au service des leaders de l'industrie aérospatiale, de l'automobile, du rail et du transport, de la machinerie lourde et de la fabrication générale. Grâce à son engagement indéfectible en faveur de la qualité, de la fiabilité et de la durabilité, PROCECO a joué un rôle essentiel dans l'optimisation des processus de fabrication dans le monde entier.

Les systèmes de nettoyage automatisés à plusieurs étapes de PROCECO, entièrement personnalisables, sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux processus de fabrication, qu'il s'agisse de cellules de production allégées ou d'opérations à grande échelle. Entreprise certifiée ISO depuis 1995, PROCECO donne la priorité à la satisfaction de ses clients en leur offrant une ingénierie de pointe et une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de garantir des performances et une fiabilité à long terme. Notre engagement prouvé en faveur de la qualité et de la durabilité a été essentiel pour construire la réputation de PROCECO en tant que partenaire de choix sur nos marchés cibles.

Un héritage d'innovation

Au cours des cinq dernières décennies, PROCECO a constamment repoussé les limites de la technologie du nettoyage des pièces industrielles. Les faits marquants sont les suivants :

2020s : Expansion réussie dans l'industrie du voyage spatial en livrant des équipements de nettoyage spécialisés à un fournisseur de services de lancement et d'exploration spatiale de renom, en même temps que l'entrée sur le marché des véhicules électriques avec le lancement du premier système de nettoyage des compartiments de batterie.

Expansion réussie dans l'industrie du voyage spatial en livrant des équipements de nettoyage spécialisés à un fournisseur de services de lancement et d'exploration spatiale de renom, en même temps que l'entrée sur le marché des véhicules électriques avec le lancement du premier système de nettoyage des compartiments de batterie. 2010s : Conception d'un évaporateur à recompression de vapeur économe en énergie qui récupère 95 % de l'eau des processus de fabrication, réduisant ainsi considérablement l'impact sur l'environnement.

Conception d'un évaporateur à recompression de vapeur économe en énergie qui récupère 95 % de l'eau des processus de fabrication, réduisant ainsi considérablement l'impact sur l'environnement. 2000s : Création d'un système de nettoyage spécialisé pour les gros blocs de moteurs diesel, adapté par la suite à la machinerie lourde et intégrant la précision robotique.

Création d'un système de nettoyage spécialisé pour les gros blocs de moteurs diesel, adapté par la suite à la machinerie lourde et intégrant la précision robotique. 1990s : Introduction du premier système de nettoyage de roues d'avion au monde, qui révolutionne la maintenance aérospatiale grâce à des solutions intégrées de nettoyage, de sablage et de brossage.

Introduction du premier système de nettoyage de roues d'avion au monde, qui révolutionne la maintenance aérospatiale grâce à des solutions intégrées de nettoyage, de sablage et de brossage. Début des années 1980 : Introduction d'une gamme complète de systèmes aqueux respectueux de l'environnement pour l'entretien des voies ferrées et des transports en commun, encore considérés aujourd'hui comme des standards de l'industrie.

Ces innovations illustrent le leadership de PROCECO dans l'élaboration de solutions de traitement de surface durables et performantes. Tournée vers l'avenir, PROCECO renforce sa position de leader de l'industrie grâce à des avancées en matière d'automatisation, de robotique et d'intégration des processus. En minimisant les temps d'arrêt et les pièces rejetées, PROCECO aide les fabricants à améliorer leur efficacité, à réduire les déchets et à atteindre leurs objectifs de production en toute confiance. Le parcours de l'entreprise entre dans un nouveau chapitre sous la direction de Philip Infilise, fondateur et PDG de Beyond the Dotz Inc. qui a récemment acquis PROCECO.

« La puissance de la marque PROCECO reflète notre engagement constant en faveur de la qualité, de l'innovation et de la durabilité. Nous visons à créer un impact positif continu sur l'efficacité et la rentabilité financière de nos clients. Nous continuerons à approfondir notre compréhension des besoins et des problèmes de nos clients afin de nous assurer que nos solutions personnalisées répondent aux exigences d'aujourd'hui et de demain. Notre objectif est de construire des partenariats à long terme avec toutes les parties prenantes - présentes et futures - afin de maintenir la promesse éprouvée de la marque PROCECO ».

Alors que PROCECO célèbre cette étape importante, nous exprimons notre profonde gratitude à nos employés dévoués, à nos clients estimés, ainsi qu'à nos agents et partenaires de confiance qui ont joué un rôle déterminant dans notre succès. Nous remercions tout particulièrement Robert Burns, qui a été un pilier de la force de PROCECO pendant plus de 30 ans. Il a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'une vision et d'un engagement inébranlable, jouant un rôle essentiel dans la croissance et le succès de PROCECO.

Les célébrations du 50e anniversaire se dérouleront tout au long de l'année, avec des événements spéciaux et des initiatives visant à honorer notre histoire et à envisager l'avenir du nettoyage des pièces industrielles et du traitement des surfaces. Rejoignez-nous dans la célébration de cette année en nous suivant sur notre page LinkedIn, où nous partagerons les faits marquants des événements, des photos souvenirs, des histoires d'employés et des étapes clés de notre parcours.

À propos de PROCECO Ltd.

Fondée en 1975, PROCECO Ltd. est un leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de lavage de pièces en milieu aqueux et de systèmes intégrés de traitement de surface. PROCECO a livré des milliers de systèmes dans plus de 50 pays à des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, les chemins de fer et les transports en commun, ainsi que la machinerie lourde. Les solutions automatisées et entièrement personnalisables sont utilisées pour des applications telles que le nettoyage de précision, l'ébavurage par jet d'eau à haute pression, le procédé de ressuage fluorescent et le traitement des eaux usées. Les systèmes PROCECO sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les cellules de production allégées et les lignes de production à grande échelle. Entreprise certifiée ISO depuis 1995, PROCECO s'engage à innover, à être fiable et à offrir un soutien à long terme à ses clients, garantissant ainsi la qualité de ses produits et services.

