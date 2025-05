BOUCHERVILLE, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Proanima, un organisme à but non lucratif engagé depuis 13 ans dans la gestion animalière préventive pour 14 villes et municipalités en Montérégie et sur la Rive-Sud de Montréal, est fier d'annoncer un partenariat avec Mondou, un acteur de premier plan au Québec dans la distribution de produits, de services et d'accessoires dédiés au bien-être et à la santé des animaux de compagnie. Grâce à ce partenariat, Mondou s'engage sur une période de trois ans à nourrir les animaux des refuges de Proanima situés à Boucherville, Saint-Jean-sur-Richelieu et à Montréal (début 2026), tout en soutenant financièrement les projets de prévention et de sensibilisation de l'organisme.

Cette collaboration permettra de soutenir Proanima dans sa mission d'assurer les meilleures conditions de vie possibles aux animaux sous sa protection. Il s'agit d'un soutien essentiel de la part de Mondou qui contribuera à améliorer leur bien-être en attendant leur adoption par une famille aimante.

« Nous avons choisi Mondou pour plusieurs raisons, notamment leur grand désir d'investir dans notre mission et de nous accompagner dans notre forte croissance, explique Anny Kirouac, directrice générale de Proanima. L'ajout d'un troisième centre de services à Montréal dans notre réseau marque une expansion sans précédent pour Proanima, qui viendra en aide à près de 2,2 millions de citoyens et leurs animaux de compagnie. Nous partageons également des valeurs communes : un engagement indéfectible envers le bien-être animal et une approche responsable et durable de l'alimentation. Mondou est une entreprise 100 % québécoise, ce qui rend cette collaboration encore plus significative. »

« Chez Mondou, le bien-être animal est au cœur de notre engagement, et la mission de Proanima nous a profondément touchés. Une passion commune nous unit, et cette synergie naturelle entre nos équipes a donné naissance à une collaboration porteuse de sens. Nous sommes fiers de participer comme partenaire principal en offrant la nourriture aux animaux des refuges de Proanima, grâce à nos marques exclusives. Cette annonce tombe à point avec le lancement de notre 8e édition du Mondou Mondon Refuge », ajoute Mélanie St-Martin, vice-présidente des opérations de Mondou.

L'appui financier et matériel de Mondou constitue un soutien essentiel à la mission de Proanima. Dans un contexte où les coûts liés aux soins vétérinaires, à l'alimentation et à l'entretien des installations sont en constante augmentation, ce partenariat joue un rôle clé pour assurer le haut niveau de soin que Proanima offre aux animaux. En tant qu'OBNL, Proanima apprécie grandement la générosité des donateurs et des partenaires afin de toujours en faire plus pour les animaux et la communauté.

Ce partenariat illustre une démarche solidaire et responsable, où entreprises et associations unissent leurs forces pour une cause commune : offrir aux animaux vulnérables une vie meilleure.

À propos de Proanima

Fondé en 2012, Proanima est un réseau de centres de services offrant un service clé en main de gestion animalière préventive pour ses 14 villes et municipalités partenaires et leurs citoyens, procurant conseils, aide et ressources afin de limiter les abandons d'animaux. L'organisme accueille plus de 6 000 animaux par année et offre également des services de prévention, de sensibilisation, d'éducation, d'identification, de stérilisation, d'hébergement temporaire et de gestion sécuritaire des chiens.

À propos de Mondou

L'enseigne Mondou est détenue par le Groupe Legault, une entreprise familiale fondée en 1919. La société est un joueur de premier plan dans la vente, la fabrication et la distribution de produits pour animaux au Canada. Fort d'un réseau étendu à travers le Québec, Mondou se distingue par l'expertise de son équipe de conseillers, son engagement envers le bien-être animal et l'adoption responsable. En plus de proposer des produits et services de qualité, Mondou soutient la cause animale à travers de nombreuses initiatives philanthropiques au profit d'organisations telles que la Fondation Mira, le Refuge de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, les SPCA et bien d'autres.

