Cette alliance stratégique combine les expertises complémentaires des deux entreprises pour offrir une approche intégrée de la transformation organisationnelle.

MONTRÉAL, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Proaction International, firme québécoise spécialisée en gestion de la performance opérationnelle et en coaching en leadership, annonce aujourd'hui qu'elle se joint à dss+, chef de file mondial en transformation et gestion des opérations, de la sécurité, des risques et du développement durable.

Ce partenariat stratégique permet à Proaction International d'amplifier l'impact de ses méthodologies éprouvées et de sa plateforme numérique UTrakk, en s'appuyant sur la présence mondiale bien établie de dss+ et sur ses solides relations clients dans des secteurs clés.

« Se joindre à dss+ marque une étape importante dans notre évolution, affirme Denis Lefebvre, Président et chef de la direction de Proaction International. Nous nous unissons à un partenaire qui partage nos valeurs fondamentales : le développement des personnes, la rigueur opérationnelle et la recherche de résultats durables. Cette alliance renforce notre présence à l'international et combine des expertises parfaitement alignées pour générer une performance durable. »

Au-delà de leur alignement stratégique, Proaction International et dss+ partagent depuis leurs débuts une même conviction : c'est en misant sur l'humain que l'on transforme durablement la performance. C'est cette approche, fondée sur les mêmes principes, qui distingue leur modèle des approches plus traditionnelles et fait de leur union une évolution naturelle. Elle offrira à leurs clients une solution plus complète, portée par une vision commune et des valeurs partagées.

En se joignant à dss+, Proaction International contribuera à une offre de transformation plus intégrée qui combine culture organisationnelle, systèmes, pratiques de gestion quotidiennes, sécurité et risques, durabilité et excellence opérationnelle. UTrakk, la plateforme numérique développée par Proaction International pour soutenir les pratiques de gestion et améliorer la performance des équipes, viendra enrichir l'écosystème digital 360 de dss+, élargissant ainsi sa portée et son impact.

Fondée en 2004, Proaction International compte plus de 130 experts chevronnés au service de clients dans les secteurs manufacturier, industriel, agroalimentaire, aérospatial, construction, santé et commerce de détail. L'entreprise est reconnue pour ses approches centrées sur l'humain, son expertise en coaching terrain et en développement du leadership.

Le fort alignement culturel entre les deux organisations a été un facteur déterminant dans cette décision. Les employés de Proaction International auront accès à de nouvelles opportunités de développement professionnel au sein d'un réseau de 1700 experts présents dans 41 pays.

« Nous sommes fiers de nous joindre à un partenaire mondial qui partage notre mission et qui nous permet de renforcer notre impact tout en conservant l'essence de notre approche, ajoute M. Lefebvre. L'avenir est prometteur - pour notre équipe, pour nos clients et pour la mission que nous poursuivrons ensemble. »

À propos de Proaction International

Proaction International est un leader en gestion de la performance opérationnelle et en coaching de leadership, misant sur une approche humaine pour générer des résultats concrets, durables et mesurables. Sa plateforme numérique UTrakk permet de structurer les pratiques de gestion et d'améliorer l'efficacité des équipes sur le terrain.

L'entreprise accompagne des clients issus de secteurs variés tels que le manufacturier, l'agroalimentaire, l'aérospatiale, l'automobile, la construction, la santé et le commerce de détail.

Pour en savoir plus : https://proactioninternational.com/fr

À propos de dss+

dss+ est le partenaire de transformation opérationnelle pour les industries complexes et à haut risque. Nous aidons les organisations à réaliser des percées en matière de sécurité, de performance et de durabilité qui favorisent un succès durable.

En combinant une expertise technique approfondie et des décennies d'expérience pratique avec des méthodologies de pointe et des connaissances axées sur les données, nous donnons aux équipes les moyens de changer les mentalités, de façonner les cultures et de développer les capacités nécessaires à tous les niveaux.

Pour en savoir plus : https://www.consultdss.com

SOURCE Proaction International Inc

Paola Mara, +1-514-238-2919, [email protected]