Prix Reconnaissance jeunesse du Québec - Le premier ministre François Legault souligne la remise des prix Reconnaissance jeunesse 2022

QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le premier ministre François Legault a souligné aujourd'hui la remise des prix Reconnaissance jeunesse. L'événement permet à chaque année de mettre en lumière les actions exemplaires de jeunes qui font briller le Québec ainsi que les contributions notables d'acteurs engagés en faveur des jeunes. Les prix Reconnaissance jeunesse constituent également l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Pour faire connaître les lauréates et lauréats de cette année et leur rendre un hommage bien mérité, une série d'entrevues a été réalisée grâce à un partenariat inédit entre le Secrétariat à la jeunesse et le Festival du nouveau cinéma. Ces vidéos ont permis à des étudiants universitaires de vivre une expérience de travail concrète en participant à leur tournage et à leur montage. Elles seront diffusées sur les médias sociaux et sur le site Web du SAJ. En tout, 11 prix, répartis dans cinq catégories, honoreront l'engagement des jeunes et des intervenants auprès de la jeunesse.

Sept lauréats remportent chacun un prix Jeunesse, pour la façon dont ils se sont démarqués par leurs réalisations et leur engagement pour chacun des axes d'intervention du Plan d'action jeunesse 2021-2024 :

Alek Guitard , prix Jeunesse - axe entrepreneuriat

, prix Jeunesse - axe entrepreneuriat Annie Thériault , prix Jeunesse - axe emploi

, prix Jeunesse - axe emploi Taina Mueth , prix Jeunesse - axe culture

, prix Jeunesse - axe culture Xavier Courcy-Rioux , prix Jeunesse - axe environnement

, prix Jeunesse - axe environnement Steven Bilodeau , prix Jeunesse - axe santé

, prix Jeunesse - axe santé Alex Gagné , prix Jeunesse - axe éducation

, prix Jeunesse - axe éducation Daisy Bellefleur , prix Jeunesse - axe citoyenneté

Saali Kuata est honoré par le nouveau prix Jeunesse autochtone, en reconnaissance de son implication dans son milieu et de sa contribution à faire briller sa communauté, son identité et sa culture par son engagement et ses réalisations.

Marie-Line Cloutier reçoit le prix intervenante jeunesse pour son travail auprès des jeunes, son implication et le côté créatif de ses dans l'un des axes du Plan d'action jeunesse 2021-2024 mentionnés précédemment.

Josianne Daigle se voit décerner le prix Emmett-Johns pour la contribution exceptionnelle qu'elle a apportée en faveur de la jeunesse, tout au long de sa carrière. Ce prix vise à honorer la mémoire de celui qu'on appelait le père Pops, qui est devenu un acteur incontournable et qui est reconnu pour son aide auprès des jeunes les plus vulnérables.

Finalement, Sidi Ba reçoit le prix Coup de cœur, en tant que personnalité de la relève qui a su se démarquer de façon particulière par ses actions, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues.

Citations :

« Cette année encore, jeunesse québécoise m'impressionne. Nos jeunes sont déterminés, créatifs et dévoués. Ils sont notre avenir. On ne soulignera jamais assez leur talent et leur engagement. Je dis bravo et merci aux lauréats. Merci de nous aider à bâtir le Québec de demain. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les lauréats honorés aujourd'hui sont des exemples de détermination et d'adaptation et je suis fier de voir que la relève est assurée. Les jeunes sont une ressource inestimable pour le Québec et il importe d'encourager leurs bons coups. J'invite la population à surveiller les médias sociaux et le site Web du Secrétariat à la jeunesse pour découvrir les vidéos présentant les gagnants. J'adresse toutes mes félicitations à ces jeunes et je les remercie de travailler si fort pour améliorer le monde qui les entoure. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Liens connexes :

Prix Reconnaissance jeunesse 2022 - Secrétariat à la jeunesse (gouv.qc.ca)

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Marie-Ève Fillion, Relations avec les médias, Direction des communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]