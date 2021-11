Prix Reconnaissance jeunesse 2022 : le premier ministre invite les jeunes et les intervenants jeunesse à soumettre leur candidature!

QUÉBEC, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'appel de candidatures en vue des prix Reconnaissance jeunesse 2022 a été lancé par le premier ministre, François Legault, aujourd'hui. À cette occasion, M. Legault et son adjoint parlementaire pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, invitent tous les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse qui sont particulièrement engagés dans leur communauté à présenter leur candidature. La remise des prix aura lieu au printemps 2022 et la formule sera déterminée en fonction des règles en matière de santé publique. Les personnes qui désirent soumettre une candidature ont jusqu'au 23 janvier 2022 pour le faire.

Les prix Reconnaissance jeunesse récompensent les jeunes de 15 à 29 ans de même que les intervenantes et les intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles.

Un total de onze prix sera remis, dont sept à des jeunes pour des réalisations en lien avec chacun des axes du Plan d'action jeunesse 2021-2024, soit : l'emploi, l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture, l'éducation, la santé et la citoyenneté. Un prix sera attribué à une intervenante ou un intervenant afin de souligner son travail, son implication et le côté créatif de ses interventions en regard de l'un des axes du Plan d'action jeunesse. Le prix Emmett-Johns, nommé ainsi en l'honneur de celui qu'on appelait le père Pops, récompensera une personne qui s'est engagée auprès des jeunes tout au long de sa carrière. Un prix Coup de cœur est décerné à une personnalité de la relève qui, parmi toutes les candidatures jeunesse reçues, a su se démarquer par la qualité de son engagement et de ses réalisations.

Nouveau prix Jeunesse autochtone

Finalement, en nouveauté cette année, le prix Jeunesse autochtone viendra reconnaître les initiatives d'une ou d'un jeune de 15 à 29 ans qui se distingue dans son milieu ou qui contribue à la promotion de sa communauté, de son identité et de sa culture. Précisons que toute personne s'identifiant comme membre des Premières Nations ou inuit pourra déposer une candidature dans n'importe quelle autre catégorie.

À la suite de la période de mise en candidature, les dossiers soumis dans chaque catégorie seront évalués selon des critères prédéterminés, par un comité neutre et interdisciplinaire. Chaque lauréat et lauréate recevra une bourse non imposable, dont la valeur variera de1 500 $ à 2 000 $.

Citations :

« On ne soulignera jamais assez le talent, l'audace et la détermination de nos jeunes. Les prix Reconnaissance jeunesse constituent l'occasion de récompenser ces perles du milieu jeunesse. C'est l'occasion de souligner l'engagement de nos jeunes qui font preuve de résilience et qui se démarquent par des initiatives touchant des domaines d'importance. J'encourage particulièrement les personnes issues des communautés autochtones qui sont engagées en faveur de leur milieu, à soumettre une candidature. J'invite les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse à présenter leur candidature en grand nombre! »

François Legault, premier ministre du Québec

« J'ai très hâte de découvrir les initiatives et les parcours inspirants de personnes passionnées et déterminées, qui n'ont pas peur de voir grand et de passer à l'action en vue de réaliser leurs rêves et d'entraîner des changements positifs dans la collectivité. Je suis fier de notre jeunesse et de son immense potentiel. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir au Québec, et le talent présent nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. J'espère que les candidatures seront nombreuses. Je suis très emballé de découvrir les parcours de ces personnes formidables qui se seront illustrées dans l'une ou l'autre des catégories qui ont été désignées en fonction des sept axes du nouveau Plan d'action jeunesse. C'est parti pour le quatrième concours des prix Reconnaissance jeunesse! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Pour connaître les critères de sélection et accéder au formulaire de mise en candidature : https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse/index.asp

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Antoine Tousignant, Relations avec les médias, Direction des communications du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil du trésor, 418 781-9520, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/