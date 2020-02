Prix Reconnaissance jeunesse 2020 : le premier ministre invite les jeunes et les intervenants jeunesse à soumettre leur candidature!

QUÉBEC, le 10 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse engagés dans leur communauté sont invités à présenter leur candidature pour les prix Reconnaissance jeunesse 2020. Le premier ministre, François Legault, et son adjoint parlementaire pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Par le fait même, ils ont précisé que la troisième remise de prix se déroulerait sous la présidence d'honneur d'Alex Harvey, athlète olympique renommé mondialement en ski de fond et originaire de la région de la Capitale-Nationale. Les personnes qui désirent soumettre une candidature ont jusqu'au 6 mars pour le faire.

Rappelons que les prix Reconnaissance jeunesse récompensent les jeunes de 15 à 29 ans de même que les intervenantes et les intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles dans l'un des cinq axes d'intervention de la Politique québécoise de la jeunesse 2030, soit la santé, l'éducation, la citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat.

À la suite de la période de mise en candidature, les dossiers soumis dans chaque catégorie seront évalués par un comité neutre et interdisciplinaire et selon des critères prédéterminés, en vue de sélectionner les lauréates et lauréats.

Citations :

« Des jeunes brillants, audacieux et engagés en faveur de la société, il y en a énormément au Québec. On peut en dire autant des gens qui travaillent auprès de la jeunesse et qui permettent à celle-ci de s'accomplir et d'aller au bout de ses rêves. Il faut reconnaître l'immense mérite de ces personnes. Pour la troisième année, la remise des prix Reconnaissance jeunesse permettra aux personnalités qui se seront le plus démarquées de voir leurs réalisations reconnues. J'invite les jeunes et les intervenantes et intervenants jeunesse à présenter leur candidature en grand nombre! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Tous les jours, le milieu québécois de la jeunesse me rend fier. Mais s'il y a un moment de l'année que j'aime particulièrement, c'est la soirée des prix Reconnaissance jeunesse. C'est qu'elle permet à l'ensemble du Québec de partager cette fierté et d'applaudir les plus belles actions réalisées par la jeunesse québécoise et les personnes qui travaillent auprès de celle-ci. Ce qui rend cette soirée encore plus exceptionnelle, c'est aussi l'immense pouvoir d'inspiration qu'elle donne aux réalisations lauréates pour toute la jeunesse, et même pour tous nos concitoyens et concitoyennes. J'espère que les candidatures seront nombreuses! »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Faits saillants :

Chacun des cinq axes d'intervention de la Politique représente une catégorie qui récompense deux personnes, soit un jeune de 15 à 29 ans ainsi qu'une intervenante ou un intervenant jeunesse dont l'initiative remarquable a marqué positivement la collectivité, pour un total de dix prix.

De plus, le prix Emmett-Johns est remis pour souligner la carrière d'une personne émérite qui travaille auprès des jeunes.

Parmi toutes les candidatures jeunesse reçues, un prix Coup de cœur est décerné à une personnalité de la relève dont l'apport a eu une incidence concrète dans la société.

Chaque lauréat et lauréate recevra une bourse non imposable, dont la valeur variera de 1 500 $ à 2 000 $.

La période de mise en candidature est du 7 février au 6 mars 2020.

La troisième cérémonie de remise des prix Reconnaissance jeunesse se tiendra au restaurant Le Parlementaire de l'hôtel du Parlement, à Québec, le 27 mai prochain.

Pour connaître les critères de sélection et accéder au formulaire de mise en candidature :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse.asp

