Prix méritas en prévention du suicide - Des organisations et des citoyens reconnus pour leur engagement

QUÉBEC, le 11 juin 2019 - Le 10 juin à Québec, l'Association québécoise de prévention du suicide a remis six Prix méritas en prévention du suicide pour souligner l'engagement exemplaire d'organisations et de citoyens.

Hommage : Julie Lane. Professeure à l'Université de Sherbrooke et directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, elle a été au cœur de la démarche d'implantation de bonnes pratiques en prévention du suicide, l'une des plus vastes réalisations que le Québec ait connues dans ce domaine. Elle était alors gestionnaire au CIUSSS de l'Estrie - CHUS. Débuté en 2010, le projet a notamment permis le partage des pratiques les plus innovantes et d'un langage commun, en plus de former 25 000 intervenants à la prévention du suicide.

Partenaire : PolySeSouvient. Pour son leadership, son expertise et ses efforts de mobilisation dans la lutte pour un meilleur contrôle des armes à feu. Ses analyses et conseils ont permis à l'AQPS de jouer un rôle déterminant dans ce débat important pour la prévention du suicide.

Initiative citoyenne : Défi On roule pour toi. Ce défi cycliste consiste à rouler 600 km en deux jours sans relai, de Lévis à New Richmond, afin de sensibiliser à la prévention du suicide. Les cyclistes sont réunis autour de l'instigateur du projet, Cédric Boilard, endeuillé par suicide.

Bénévole : Michel Lemay. Cofondateur de Je nage pour la vie en 2008, il mobilise chaque année des dizaines de nageurs dans plusieurs régions du Québec. En 2017 et 2018, ils ont amassé plus de 106 000$ pour des organismes locaux qui œuvrent en prévention du suicide et en santé mentale.

Intervenante : Julie Nadeau. Travailleuse sociale, formatrice et chargée de cours à l'UQAR et au cégep Garneau, elle a développé une expertise en prévention du suicide et en intervention auprès des intervenants d'urgence, tels que les policiers, ambulanciers et militaires.

Organisation : Fondation Jeunes en Tête. L'équipe de la Fondation travaille à prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans, notamment à l'aide de son programme Solidaires pour la santé mentale, offert gratuitement dans les écoles secondaires du Québec.

