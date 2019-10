Prix Maurice-Pollack - Lancement de la période de mise en candidature

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration se joint à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) pour lancer l'appel de candidatures au Prix Maurice-Pollack.

Remis depuis 2012, ce prix récompense une entreprise québécoise qui se distingue en plaçant la diversité au cœur de ses actions, qui reflète la diversité de la population dans son mode d'embauche et de promotion ou qui répond aux besoins d'une clientèle variée. Cette année, afin de mieux refléter les réalités des entreprises, le prix comporte deux volets : volet Petites entreprises (moins de 250 employés) et volet Grandes entreprises (250 employés et plus).

C'est encore une fois dans le cadre du lancement de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui se déroulera du 18 au 24 novembre prochain, que le Prix Maurice-Pollack sera remis. La SQRI est l'occasion de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec, d'encourager le dialogue et de susciter le rapprochement interculturel à travers de nombreuses activités. Elle vise également à faire connaître la réalité de l'immigration et de la diversité du Québec.

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature ainsi que de l'information sur le Prix Maurice-Pollack, veuillez communiquer avec Mme Caroline Gauthier, coordonnatrice, Événements corporatifs et concours à la FCCQ.

Courriel : caroline.gauthier@fccq.ca -- Téléphone : 514 844-9571, poste 3241.

Les candidatures au Prix Maurice-Pollack doivent être déposées avant le 25 octobre 2019, à 16 h.

« Le Prix Maurice-Pollack permet de récompenser les entreprises qui interviennent concrètement pour faciliter l'intégration et la participation des personnes immigrantes à la société québécoise. Nous voulons souligner le rôle des entreprises dans la réussite de l'immigration, car leur engagement s'inscrit dans l'esprit des réformes entreprises par le Ministère pour moderniser notre système d'immigration et pour mieux accueillir, franciser et intégrer les personnes immigrantes. En faisant une place aux talents de toutes origines, les entreprises contribuent à faire du Québec une société encore plus accueillante et plus prospère. »

Simon Jolin-Barrette, ministre, ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Des initiatives comme le prix Maurice-Pollack permettent de faire mettre en valeur des entreprises du Québec engagées à faciliter l'intégration et la pleine participation des personnes immigrantes au marché du travail. Les réalisations des lauréats de ce concours devraient inciter d'autres entreprises à créer des lieux encore plus accueillants, surtout dans le contexte du manque de main-d'œuvre, où elles seront davantage amenées à embaucher des personnes immigrantes. »

M. Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack a mis au service de la population une entreprise d'envergure, adaptée au contexte québécois. Détenteur de nombreux titres honorifiques universitaires, cet homme d'affaires a illustré de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

