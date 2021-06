Prix Maurice-Pollack - La période de mise en candidature est lancée!

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) est fier de se joindre à la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ) pour annoncer le lancement de la période de mise en candidature du prix Maurice-Pollack.

Lancé en 2012, ce prix met à l'honneur des entreprises québécoises qui ont su placer la diversité ethnoculturelle au cœur de leurs actions et de leurs décisions organisationnelles, soit en préconisant ce critère dans son mode d'embauche ou en répondant aux besoins d'une clientèle diversifiée. Comme l'an passé, le prix Maurice-Pollack 2021 comportera deux volets, soit Petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et Grandes entreprises (250 employés et plus).

Cette année, le prix Maurice-Pollack sera remis, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui aura lieu du 18 au 24 octobre 2021. La SQRI souligne la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec.

Soumettre une candidature

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature et pour obtenir plus d'informations sur le prix Maurice-Pollack, veuillez communiquer avec Chloé Guillaume, Conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades à la FCCQ par courriel au [email protected], ou par téléphone au 514 844-9571, poste 3241.

La période de mise en candidature se clôturera le jeudi 9 septembre 2021, à 16 h.

Citations:

« Je salue la Fédération des chambres de commerce du Québec pour cette édition du prix Maurice-Pollack. Il s'agit d'une occasion en or pour reconnaître des entreprises exemplaires pour l'accueil et l'intégration d'une diversité qualifiée et compétente. Ces entreprises partagent notre objectif de bâtir des relations interculturelles harmonieuses et elles tracent la voie vers un Québec plus fier et plus prospère. Bravo ! »

Madame Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Chaque année, le prix Maurice-Pollack nous permet de mettre en lumière les bonnes pratiques mises en place par les entreprises québécoises pour faciliter l'intégration des personnes immigrantes. En effet, de plus en plus d'entreprises instaurent une culture de diversité et d'inclusion au sein de leur organisation et nous tenions à les encourager en ce sens. La diversité est une véritable valeur ajoutée et s'inscrit indéniablement dans les valeurs de la FCCQ. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de nous joindre à cette initiative pour promouvoir et valoriser cette richesse culturelle auprès de notre communauté d'affaires » M. Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

Faits saillants :

Le prix Maurice-Pollack souligne la contribution d'entreprises qui se sont démarquées par leurs décisions et pratiques axées sur la valorisation de la diversité.

Le prix comporte deux volets : Petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et Grandes entreprises (250 employés et plus).

Les candidatures au Prix Maurice-Pollack de cette année doivent être déposées avant le jeudi 9 septembre 2021, à 16 h.

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

Liens connexes:

Site MIFI : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

Site web de la FCCQ : fccq.ca/prix-maurice-pollack-2021

