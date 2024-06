Prix Maurice-Pollack en diversité ethnoculturelle: le MIFI et la FCCQ lancent l'appel à candidatures pour l'édition 2024

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sont fiers d'annoncer l'ouverture de la période de mise en candidature pour l'édition 2024 du prix Maurice-Pollack.

Cette distinction vise à reconnaitre les initiatives exemplaires des entreprises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle et d'intégration des personnes immigrantes au sein des milieux de travail québécois. Les candidatures devront être soumises avant le 13 septembre 2024 à minuit.

Prix Maurice-Pollack 2024 (Groupe CNW/Fédération des chambres de commerce du Québec)

Citations :

« Le prix Maurice-Pollack incarne notre engagement envers l'intégration et la diversité au sein de notre tissu économique. En célébrant les entreprises qui œuvrent avec détermination pour la francisation et l'intégration des nouveaux arrivants, nous réaffirmons notre conviction que la diversité est une force et que l'inclusion est essentielle pour une prospérité durable. Nous avons bien hâte de découvrir les initiatives inspirantes des entreprises québécoises qui émergeront cette année ! » Jean-Guy Delorme, Vice-président réseau, chef des opérations de la FCCQ.

« Je suis fière de renouveler notre partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec pour le prix Maurice-Pollack. Ce prix témoigne de la reconnaissance de notre gouvernement à l'égard des entreprises québécoises qui innovent afin de favoriser l'intégration et l'inclusion de leur personnel issu de l'immigration. Leurs initiatives permettent de valoriser l'apport des personnes de toutes origines et contribuent à faire du Québec une société inclusive. » Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Soumettre une candidature avant le vendredi 13 septembre 2024 à 16h00.

Le prix Maurice-Pollack récompense les entreprises dans deux catégories : petites et moyennes entreprises (employant moins de 250 personnes) et grandes entreprises (employant 250 personnes et plus). Les lauréats seront dévoilés dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), organisées par le MIFI. La SQRI vise à valoriser la contribution importante des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec.

Pour obtenir le formulaire de mise en candidature et obtenir plus d'information sur le prix Maurice-Pollack, communiquez avec Lucille Maire, conseillère, Événements corporatifs et concours Les Mercuriades à la FCCQ, par courriel à [email protected], ou par téléphone au 514 844-9571, poste 3241.

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 124 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

