Prix Maurice-Pollack en diversité ethnoculturelle : La FCCQ et le MIFI dévoilent les noms des finalistes

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont heureux de révéler aujourd'hui les noms des finalistes du prix Maurice-Pollack 2023.

Depuis de nombreuses années, ce prix célèbre les entreprises dont les pratiques novatrices en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle entraînent des répercussions positives sur leur efficacité, leur environnement de travail et leur équité, tant au sein de leurs activités que dans leurs communautés. Il illustre la diversité ethnoculturelle comme un moteur de croissance réel pour le Québec et ses entreprises, quel que soit sa localisation.

Le prix Maurice-Pollack 2023 est attribué dans deux catégories : les petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés) et les grandes entreprises.

Les finalistes se sont distingués par leur engagement, leur détermination à avoir un impact positif et leur contribution à l'intégration de la diversité ethnoculturelle au sein de leur organisation et de leur communauté.

Les finalistes dans la catégorie des petites et moyennes entreprises sont Attraction, Microcrédit Montréal et Vallée. Dans la catégorie des grandes entreprises, nous retrouvons Desjardins, Groupe Mundial et Métro.

Les deux entreprises lauréates seront annoncées lors du gala de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) le jeudi 9 novembre. L'événement, qui fête son 20e anniversaire cette année, célèbre la contribution significative des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement harmonieux du Québec.

Citations

« Chaque entreprise qui embrasse la diversité ethnoculturelle est une source d'inspiration pour un avenir où l'inclusion est la norme, pas l'exception. Bravo aux finalistes qui ont fait preuve d'innovation, de leadership et d'inclusion. Vous êtes la force motrice derrière notre avenir prospère. - Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

« Mon ministère est fier de poursuivre son partenariat avec la FCCQ dans le cadre de la SQRI, qui fête cette année son 20e anniversaire. Nous soulignons aujourd'hui le travail accompli par nos entreprises québécoises pour rendre les milieux de travail plus inclusifs et accueillants. Félicitations aux finalistes du prix Maurice-Pollack qui sont des exemples concrets de réussite pour le modèle d'affaires du Québec. Vous jouez un rôle de premier plan dans l'intégration des talents issus de la diversité ethnoculturelle à la société québécoise. » - Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Portrait des six finalistes

Volet petites et moyennes entreprises :

Attraction

Attraction s'engage pleinement dans la promotion de l'inclusion et de la diversité au sein de son personnel. Avec 47 % de travailleurs issus de l'immigration ou de minorités ethnoculturelles, Attraction accompagne ces employés dès leur arrivée au Québec, offrant une gamme de services, de la prise en charge à l'aéroport à la mise à disposition de logements et en encourageant l'apprentissage du français.

Microcrédit Montréal

Microcrédit Montréal met en avant l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) dans son organisation. Son équipe compte 80 % de ses membres issus de différentes communautés culturelles, et son conseil d'administration est majoritairement composé de femmes (73 %) et de personnes s'identifiant comme des minorités visibles, ethniques ou linguistiques (55 %). Cette démarche vise à assurer une représentation adéquate de la diversité culturelle, favorisant un environnement de travail inclusif.

Vallée

Vallée compte actuellement 45 % de travailleurs immigrants ou de minorités ethnoculturelles dans son équipe de production. Ils bénéficient de formations continues et d'un soutien régulier pour favoriser leur évolution professionnelle. Ils soutiennent leurs travailleurs dans l'apprentissage du français en mettant à disposition des outils de traduction afin de faciliter la communication.

Volet Grandes entreprises

Desjardins

Mouvement Desjardins s'engage envers l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) en se basant sur des principes directeurs, tels que la promotion d'un leadership inclusif, la lutte contre la discrimination, l'assurance de l'égalité des chances, et la communication de ces valeurs à ses membres, clients et fournisseurs. Ils accueillent la main-d'œuvre immigrée et les minorités ethnoculturelles en offrant des programmes d'accueil et d'intégration, du mentorat culturel, et des programmes de formation spécifiques.

Groupe Mundial

Avec 20% de leur main d'œuvre issu de la diversité, Groupe Mundial facilite l'intégration de ses recrues internationales. Ils se démarquent par leur approche humaine, leur engagement envers l'immigration, leurs programmes novateurs d'accueil-intégration, ainsi que son taux élevé de recommandations internes. Les nouveaux employés sont également encouragés à suivre des cours de francisation pour une meilleure intégration dans leur localité.

Métro

METRO met en œuvre des pratiques innovantes en matière de diversité et d'inclusion, et participe activement à des initiatives de promotion de la diversité au sein de ses équipes et de ses communautés. L'entreprise a établi des objectifs concrets pour accroître la représentation de personnes issues de la diversité culturelle dans ses équipes de direction. Elle s'engage à offrir un environnement de travail sain, respectueux et inclusif pour ses employés de diverses origines.

Liens connexes :

Site FCCQ : https://www1.fccq.ca/prix-maurice-pollack-2023/

Site MIFI : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec ( FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3586, Cellulaire : 438 408-3731