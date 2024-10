Prix Maurice-Pollack en diversité ethnoculturelle : dévoilement des finalistes de l'édition 2024

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont fiers de dévoiler les finalistes du prix Maurice-Pollack 2024, qui récompense des initiatives novatrices et exemplaires en matière de diversité ethnoculturelle et d'inclusion au sein des entreprises québécoises.

Remis chaque année, le prix Maurice-Pollack met en lumière des pratiques qui transforment les milieux de travail en créant des environnements inclusifs et en renforçant la cohésion sociale au sein de leurs communautés. Il est décerné dans deux catégories : petites et moyennes entreprises (employant moins de 250 personnes) et grandes entreprises (employant 250 personnes ou plus).

« Cette distinction souligne le travail accompli par les entreprises québécoises qui s'investissent dans l'intégration professionnelle des personnes immigrantes et leur apprentissage du français. Je tiens à féliciter les finalistes du prix Maurice-Pollack qui sont des exemples concrets de réussite pour le modèle d'affaires québécois. Ils font un travail essentiel afin de permettre aux nouveaux talents de s'intégrer et de contribuer pleinement, en français, à la société québécoise. » - Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité.

« Le prix Maurice-Pollack représente une occasion exceptionnelle de mettre en lumière les entreprises qui se distinguent par leur engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion. Grâce à leurs actions, elles contribuent à une meilleure intégration, non seulement dans les milieux de travail, mais aussi au sein de nos communautés. Je tiens à féliciter toutes les entreprises finalistes pour leur engagement et leur leadership. Vos initiatives sont une véritable source d'inspiration pour notre milieu d'affaires. » - Claude Breton, président-directeur général par intérim de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Finalistes 2024

Les finalistes dans la catégorie des petites et moyennes entreprises sont Attraction, CO7 Technologies et Vallée. Dans la catégorie des grandes entreprises, nous retrouvons Atwill-Morin, Germain Hotels et METRO.

Portraits des finalistes - Volet petites et moyennes entreprises :

Attraction

Spécialisée dans la fabrication et la décoration de vêtements, Attraction a changé la dynamique locale en recrutant, logeant et intégrant des travailleuses et des travailleurs immigrants. Avec 48 % de travailleuses et de travailleurs issus de l'immigration ou de minorités ethnoculturelles, l'entreprise accompagne son personnel dès l'arrivée au Québec, par l'offre d'une gamme de services. Attraction favorise également l'apprentissage du français par ses travailleuses et travailleurs issus de l'immigration.

CO7 Technologies

CO7 Technologies se spécialise dans la commutation et la protection des réseaux électriques. L'entreprise compte 64 % de travailleuses et travailleurs issus de l'immigration représentant plus de 15 origines différentes. CO7 Technologies valorise une culture inclusive, favorise un recrutement diversifié et soutient le développement des employés. Ses initiatives visent à créer un environnement respectueux et à renforcer la capacité d'innovation au sein de l'équipe. La langue française est également mise de l'avant dans les échanges tant internes qu'externes.

Vallée

Établie à Saint Alban, Vallée est une entreprise qui fabrique des chariots élévateurs depuis 1956. Dénombrant près de 50 % de personnes immigrantes ou issues de minorités ethnoculturelles dans son équipe de production, Vallée s'emploie à soutenir la diversité. L'entreprise multiplie les initiatives d'accompagnement personnalisées afin d'aider les travailleuses et les travailleurs immigrants. Elle a également mis en place une collaboration avec les différents acteurs de la région comme l'école, la municipalité, les centres de loisirs afin d'inclure au mieux leurs familles, favorisant ainsi une intégration réussie. Portraits des finalistes - Volet grande entreprise :

Atwill-Morin

Atwill-Morin est une entreprise spécialisée dans l'industrie de la construction. Avec près de 30 % de sa main-d'œuvre issue de l'immigration ou de minorités ethnoculturelles, Atwill-Morin intègre ses nouveaux travailleurs étrangers en les prenant en charge dès leur arrivée. Ils bénéficient d'un encadrement et de ressources leur assurant un hébergement avec une intégration à la vie de quartier, la reconnaissance de leurs compétences respectives, un accès à l'apprentissage du français, et à la culture québécoise ainsi qu'aux obligations professionnelles reliées à leur métier.

Germain Hôtels

Germain Hôtels est un acteur dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Avec 26 % de travailleuses et travailleurs étrangers représentant plus de 56 nationalités différentes, l'entreprise place le bien-être de ses employés au cœur de ses priorités. Grâce à des initiatives qui encouragent l'inclusion et la diversité, l'entreprise facilite l'intégration de sa main-d'œuvre immigrante à travers plusieurs projets grâce, par exemple, à un accompagnement dans leur intégration, des programmes de francisation, mais aussi des échanges informels, en français, autour d'un petit déjeuner, qui encouragent les échanges et le partage. Germain Hôtels s'engage également à travers un projet pilote Intégration en emploi des demandeurs d'asile afin de redonner une égalité des chances à tout type d'immigration.

METRO inc.

Metro est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie. Dénombrant près de 19 % de travailleuses et travailleurs immigrants ou issus de minorités ethnoculturelles, l'entreprise met en œuvre des pratiques innovantes en matière de diversité et d'inclusion et participe activement à des initiatives de promotion de la diversité au sein de ses équipes et de ses localités. L'entreprise a établi des objectifs concrets pour accroître la représentation de personnes issues de la diversité culturelle dans ses équipes de direction. Elle s'engage à offrir un environnement de travail sain, respectueux et inclusif pour son personnel issu de diverses origines. Dévoilement des lauréats 2024

Les deux entreprises lauréates seront annoncées lors du gala de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui se tiendra le 8 novembre 2024.

Pour en savoir plus, visitez :

Site MIFI : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

