Prix Maurice-Pollack en diversité culturelle : dévoilement des finalistes de l'édition 2025

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) sont fiers de dévoiler les finalistes du prix Maurice-Pollack 2025, une distinction qui célèbre des initiatives audacieuses et exemplaires en matière de diversité culturelle et d'inclusion au sein des entreprises québécoises.

Remis chaque année depuis 2017, le prix Maurice-Pollack met en lumière des pratiques qui transforment les milieux de travail en créant des environnements inclusifs et en renforçant la cohésion sociale au sein de leurs communautés. Il est décerné dans deux catégories : petites et moyennes entreprises (employant moins de 250 personnes) et grandes entreprises (employant 250 personnes ou plus).

Citations

« Le succès de l'intégration passe d'abord et avant tout par un engagement collectif et une responsabilité partagée. Lorsque nos entreprises s'impliquent activement dans la réussite de l'intégration, en français, des membres de leur personnel issus de l'immigration, cela peut faire toute la différence. Le prix Maurice-Pollack nous permet de souligner les bonnes initiatives de ces entreprises. »

- Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Être finaliste du prix Maurice-Pollack représente bien plus qu'une reconnaissance : c'est la preuve concrète que la diversité culturelle et l'inclusion sont des leviers essentiels de performance et d'innovation pour nos entreprises. Je tiens à féliciter toutes les entreprises finalistes pour leur engagement. Leurs initiatives constituent une source d'inspiration précieuse pour l'ensemble du milieu des affaires québécois »

- Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Finalistes 2025

Les finalistes dans la catégorie des petites et moyennes entreprises sont : Attraction, la Fondation Dynastie et les Viandes Lafrance. Dans la catégorie des grandes entreprises, nous retrouvons : Lepage Millwork, L'Oréal Canada, et la Société québécoises des infrastructures (SQI).

Portraits des finalistes - Volet petites et moyennes entreprises :

Attraction

Attraction est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la décoration de vêtements depuis 1980.

Présente à Lac-Drolet, Montréal et Sherbrooke, l'entreprise se distingue par son engagement envers la qualité, la durabilité et le respect des individus et de l'environnement, tout en soutenant la vitalité économique régionale.

Pour répondre à ses besoins croissants en main-d'œuvre, Attraction mise à la fois sur des travailleurs québécois et sur des talents venus de nombreux pays, favorisant ainsi diversité, inclusion et intégration au cœur de ses pratiques. Pour faciliter l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes employées, Attraction les accompagne dès leur arrivée en allant les chercher à l'aéroport et en équipant leur logement.

Au Lac-Drolet, Attraction loue des logements à prix modique situés à proximité de tous les services et de l'entreprise. Elle accompagne ses employés dans leurs démarches administratives, dont elle assume la majorité des frais. Depuis 2023, Attraction emploie également une personne entièrement vouée au support et à l'intégration des nouveaux arrivants. L'entreprise propose également aux personnes nouvellement arrivées une séance d'intégration et d'explication des valeurs québécoises en les mettant en lien avec les organismes responsables des activités récréotouristiques de la région.

De plus, l'entreprise organise des jumelages entre les personnes nouvellement arrivées et des collègues de travail.

Fondation Dynastie

Fondée en 2016, la Fondation Dynastie se distingue comme un moteur d'avancement pour les communautés noires dans les médias, les arts et la culture au Québec.

Sa mission est de promouvoir le développement, l'employabilité et l'accès à l'information dans les domaines culturel et médiatique. La Fondation a ainsi adopté un plan interne d'équité et d'inclusion structuré autour de trois axes. Le premier consiste à maintenir une représentation active à travers une proportion élevée (actuellement environ 70 %) de personnes employées issues de minorités culturelles ou immigrantes afin que leur équipe reflète la mission de la Fondation. Le deuxième se concentre sur la formation continue qui offre, à tout le personnel, des ateliers sur l'inclusion, l'anti-discrimination et la déconstruction des biais systémiques dans le milieu de travail. Le dernier axe concerne la mobilité et le mentorat, en soutenant la progression professionnelle des personnes embauchées en leur donnant accès à des responsabilités croissantes, à des formations spécialisées et à un accompagnement interne.

La Fondation organise notamment le gala Dynastie, qui met à l'honneur les personnalités noires et racisées se distinguant dans les arts, la culture et les médias, ou le Sommet Dynastie, un forum d'échanges et d'action rassemblant des leaders culturels, institutionnels et médiatiques autour des enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion.

Viandes Lafrance

Viandes Lafrance - Viande Responsable est un abattoir-transformateur multiespèces, fondé en 1929, à Shawinigan.

En 2012, l'entreprise a été reprise par Mme Indira Moudi, née d'une mère guyanaise et d'un père nigérien, et par M. Guillaume Pham, Français d'origine vietnamienne. Ils étaient alors les premières personnes immigrantes au sein de l'organisation. Treize ans plus tard, une trentaine de personnes, de 15 nationalités différentes, travaillent ensemble sous un même toit, incarnant l'ouverture, la diversité et le modèle du vivre-ensemble québécois.

Reconnue pour sa marque « Viande responsable », VL mise sur la qualité, la traçabilité et le respect animal. Sa singularité repose aussi sur une culture inclusive alors que 15 nationalités cohabitent au sein de l'équipe. Cette singularité est soutenue par des initiatives structurées en matière d'accueil, de logement, de francisation et d'intégration sociale. L'entreprise a d'ailleurs remporté, en 2023, le Prix diversité de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan remis en collaboration avec le Service d'accueil des nouveaux arrivants.

Viandes Lafrance innove en transformant la diversité en système intégré de gestion : intégration 360°, francisation comme carrière, certification professionnelle, inclusion familiale et valorisation des passions individuelles.

Portraits des finalistes - Volet grande entreprise :

Lepage Millwork

Lepage Millwork est une entreprise manufacturière basée à Rivière-du-Loup, spécialisée dans la fabrication sur mesure de portes et fenêtres haut de gamme.

L'entreprise se distingue par sa capacité à accueillir et accompagner une main-d'œuvre diversifiée en proposant des logements gérés par une équipe spécifique. De plus, un accompagnement administratif et social assuré par une personne dédiée à temps plein facilite l'intégration sociale et professionnelle dès l'arrivée des nouveaux employés. Cette ressource facilite leur intégration dans l'entreprise et la communauté locale, en assurant le suivi des démarches administratives, l'accès aux services et la résolution des enjeux quotidiens. Plus de 95 % des TET sont francophones à leur arrivée, et tous utilisent le français dans leur quotidien professionnel. L'entreprise favorise l'apprentissage continu du français et l'intégration culturelle par des formations internes et des partenariats avec des organismes locaux.

Chez Lepage Millwork, les personnes immigrantes occupent des postes dans tous les départements, sans compter que, plusieurs travailleurs ont accédé à des rôles de chef d'équipe ou de superviseur. La mobilité interne est encouragée par des évaluations régulières et des plans de développement individualisés.

Avec des valeurs fondées sur le respect, l'authenticité et l'esprit d'équipe, Lepage Millwork représente un modèle inspirant d'intégration et de réussite manufacturière au Québec.

L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est fière d'employer environ 1 450 personnes représentant plus de 80 nationalités.

L'entreprise souhaite être le leader de la beauté la plus inclusive, en offrant le meilleur pour tous les types de peau et de cheveux. Sa politique repose sur quatre piliers : la diversité socio-économique et multiculturelle, le bien-être global, la valorisation de toutes les générations et l'équité pour les genres ainsi que l'inclusion des personnes 2SLGBTQIA+.

L'entreprise a mis en place un processus d'intégration et d'accueil de personnes immigrantes et de minorités culturelles rigoureux qui comprend : des programmes de mentorat, une formation d'intégration et un soutien personnalisé en plus d'un atelier sur l'Équité, la Diversité, et l'Inclusion (EDI) qui garantit que ses principes sont introduits dès le premier jour.

De plus, L'Oréal Canada a mis en place une structure EDI décentralisée qui répartit la responsabilité des objectifs EDI dans tous les départements et sur leurs quatre sites. Ces principes se traduisent par des actions concrètes telles que des groupes de ressources pour les employés, des formations en leadership inclusif et des partenariats stratégiques avec des organisations comme Indigenous Works, une organisation vouée au renforcement de l'emploi et de l'inclusion en milieu de travail pour les Autochtones. L'entreprise est d'ailleurs devenue « Employeur de choix pour les travailleurs autochtones » d'Indigenous Works.

Société québécoise des infrastructures

La Société québécoise des infrastructures (SQI) est l'experte des solutions immobilières publiques durables au service des collectivités du Québec. Elle soutient ministères et organismes dans la réalisation de projets majeurs et gère un vaste parc immobilier.

La SQI se démarque par ses initiatives en matière d'inclusion et de diversité culturelle, allant du recrutement équitable à la valorisation des compétences issues de la diversité. Récemment, des dizaines de personnes issues de minorités culturelles ont ainsi bénéficié d'une promotion, cela représente 30 % de l'ensemble des promotions.

La SQI a également mis en place l'initiative « Découvrez la diversité de la SQI en mosaïque », qui propose aux membres du personnel de partager une photo du drapeau de son pays d'origine, afin de constituer une mosaïque qui met en lumière la pluralité des parcours et des identités qui composent l'entreprise. Finalement, cette œuvre visuelle a présenté plus de 50 drapeaux différents, célébrant la diversité et témoignant de son engagement envers l'inclusion. Cette initiative a permis à chaque personne de se reconnaître, de partager un aperçu de son histoire et de contribuer à une culture organisationnelle ouverte, respectueuse et fière de sa diversité.

Par son approche humaine et novatrice, la SQI incarne une vision moderne de l'administration publique, où la diversité culturelle est un levier de performance, d'innovation et de cohésion sociale.

Dévoilement des lauréats 2025

Les deux entreprises lauréates seront dévoilées pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le vendredi 7 novembre 2025.

Pour en savoir plus, visitez le site MIFI : https://www.quebec.ca/rencontres-interculturelles



À propos de Maurice Pollack

D'origine ukrainienne, Maurice Pollack n'a que 20 ans lorsqu'il ouvre un commerce de détail dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Au fil des ans, le magasin M. Pollack Ltée devient l'une des plus importantes entreprises de la région. M. Pollack se retire du milieu des affaires 40 ans plus tard pour se consacrer à la philanthropie. En 1955, il crée la Fondation Maurice-Pollack afin de soutenir les organismes œuvrant dans les domaines de la culture et de l'éducation. Leader francophile communautaire influent, Maurice Pollack illustre de manière éloquente la réussite et la contribution de l'immigration en région au développement socioéconomique et socioculturel du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]